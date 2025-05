Pokémon GO: 3 der seltensten Pokémon fangt ihr grad ganz leicht – So geht’s

In Pokémon GO könnt ihr jetzt leichter Selfe, Vesprit und Tobutz bekommen. Aber wie? Das fassen wir hier zusammen.

Was sind das für Pokémon? Selfe, Vesprit und Tobutz sind als das „Seen-Trio“ bekannt. Es handelt sich dabei um drei legendäre Pokémon aus der Sinnoh-Region.

Das Besondere an den dreien: Sie gehören zu den ganz seltenen legendären Pokémon, denen ihr theoretisch bei einem Spaziergang in der Wildnis von Pokémon GO begegnen könnt. Allerdings sind sie wirklich extrem selten, und auch nur eines von ihnen anzutreffen, ist überaus unwahrscheinlich.

Dazu kommt, dass es sich bei den dreien um regionale Pokémon handelt. Die gibt es also an unterschiedlichen Orten der Welt.

Tobutz in Nord- und Südamerika sowie Grönland

Selfe im Bereich Asien-Pazifik

Vesprit in Europa, im Mittleren Osten, Afrika, Indien

Hierzulande trifft man also in der Regel nur auf Vesprit, und Ausnahmen gibt es selten. Eine davon war das GO Fest 2024 – da hatte man eine gute Gelegenheit, sie alle zu bekommen, und mit Glück auch als Shiny. Seitdem ist es aber wieder einen ganzen Tacken schwieriger.

Aber: Jetzt gerade habt ihr wieder eine bessere Gelegenheit auf die drei. Denn sie erscheinen in Raids.

So kriegt ihr jetzt Selfe, Tobutz und Vesprit in Pokémon GO

Vom 12. bis zum 21. Mai sind die drei Pokémon in 5-Sterne-Raids zu erhalten. Damit könnt ihr sie also bekommen, ohne auf großes Glück in der Wildnis hoffen zu müssen. Das Problem allerdings: Sie alle tauchen nur in Raids in ihren jeweiligen Regionen auf.

Das bedeutet aber immerhin, dass ihr hierzulande Vesprit ziemlich einfach bekommt. Sucht einfach einen entsprechenden 5-Sterne-Raid und versucht, diesen abzuschließen.

Selfe, Vesprit und Tobutz mit ihren Shiny-Formen

Vesprit fangen: Im Raid solltet ihr vor allem auf Pokémon der Typen Käfer, Geist und Unlicht setzen, denn als Psycho-Pokémon hat Vesprit hier eine Typen-Schwäche. Allzu schwierig ist der Kampf nicht, mit den richtigen Kontern könnt ihr es bereits zu zweit besiegen. Nutzt am besten Team-Play, um es mit besonders viel Schaden zu treffen.

Die besten Konter gegen Vesprit findet ihr hier.

Wie fängt man Selfe und Tobutz? Wenn ihr nicht gerade zufällig in den entsprechenden Regionen der beiden Pokémon unterwegs seid, könnt ihr sie nicht so leicht bekommen. Ihr habt aber trotzdem eine Gelegenheit: Indem ihr Fern-Raid-Pässe nutzt.

Mit einem Fern-Raid-Pass könnt ihr auch Raids herausfordern, die ganz woanders auf der Welt sind. Wichtig ist nur, dass ihr dazu eingeladen werdet. Somit habt ihr nun mehrere Möglichkeiten.

Ihr lasst euch von Freunden in den entsprechenden Regionen einladen

Oder ihr nutzt eine App wie Pokégenie, Campfire oder ähnliches, um euch zu einem solchen Raid einladen zu lassen

Wie genau das Fern-Raiden über solche Apps funktioniert, haben wir hier zusammenfasst.

Lohnen sich die Pokémon? Sie sind keine besonders starken Kämpfer, es gibt bessere Alternativen. Aber man braucht sie natürlich, um den Pokédex voll zu bekommen – und wenn man die drei noch nicht hat, kann man sie sich gerade deutlich leichter schnappen, als sonst. Auch die Chance auf ein Shiny ist gegeben, wobei man dafür ganz besonders viel Glück braucht.

Was passiert noch in Pokémon GO? Der aktuelle Monat hat einige spannende Termine für euch im Gepäck. Nachdem wir gerade Suicune fangen konnten, steht in Kürze das Debüt von Gigadynamax-Machomei an. Außerdem wird auch Team Rocket bald wieder Schabernack im Spiel treiben. Damit ihr alles auf dem Schirm habt, schaut hier vorbei: Alle Events in Pokémon GO im Mai 2025.