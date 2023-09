Pokémon GO: Seite 5 der Spezialforschung „Ein Paldea-Abenteuer“ ist bekannt – Diese Aufgaben erwarten euch

Seit Anfang September könnt ihr in Pokémon GO die Spezialforschung Ein Paldea-Abenteuer lösen. Nun haben erste Trainer die 5. und somit letzte Seite erreicht. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen euch auf dieser erwarten.

Um welche Forschung geht es? Mit dem Start der Season Reichlich Abenteuer kündigten die Entwickler den Release der ersten Monster aus der Paldea-Region. Passend dazu durfte auch eine Spezialforschung unter dem Namen Ein Paldea-Abenteuer nicht fehlen, bei der ihr euch für eines der Starter-Pokémon entscheiden musstet. Auf diese Weise konntet ihr euren jeweiligen Weg wählen.

Doch die Forschung ist relativ zeitaufwendig, weshalb bislang nur die Tafeln 1 bis 4 bekannt waren. Nun haben aber die ersten Trainer die 5. und somit letzte Seite erreicht und zeigen auf Reddit, welche Aufgaben ihr lösen müsst, um die Spezialforschung abzuschließen. Genau wie bei den Tafeln zuvor, werden sich die Inhalte anhand eures gewählten Monsters minimal unterscheiden.

Ein Paldea-Abenteuer 5/5 mit Felori

Aufgabe Belohnung Erkunde 80 km 25 Hyperbälle Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon 2 Rocket-Radare Löse 150 Feldforschungen 5 silberne Sananabeeren Mache 50 Power-Ups bei Pokémon 50 Felori-Bonbons Fange an 14 verschiedenen Tagen ein Pokémon 9.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem ein Glücks-Ei sowie 900 EP.

Ein Paldea-Abenteuer 5/5 mit Krokel

Aufgabe Belohnung Erkunde 80 km 25 Hyperbälle Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon 2 Rocket-Radare Löse 150 Feldforschungen 5 silberne Sananabeeren Mache 50 Power-Ups bei Pokémon 50 Krokel-Bonbons Fange an 14 verschiedenen Tagen ein Pokémon 9.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem ein Glücks-Ei sowie 900 EP.

Ein Paldea-Abenteuer 5/5 mit Kwaks

Aufgabe Belohnung Erkunde 80 km 25 Hyperbälle Fange 100 verschiedene Arten von Pokémon 2 Rocket-Radare Löse 150 Feldforschungen 5 silberne Sananabeeren Mache 50 Power-Ups bei Pokémon 50 Kwaks-Bonbons Fange an 14 verschiedenen Tagen ein Pokémon 9.000 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt, erhaltet ihr außerdem ein Glücks-Ei sowie 900 EP.

Das solltet ihr beim Lösen beachten

Insgesamt sind die Aufgaben der letzten Tafel wieder relativ aufwendig. Durch die Aufgabe Fange an 14 verschiedenen Tagen ein Pokémon , wird euch sogar wieder eine zeitliche Frist gesetzt, bis ihr die Forschung frühestens abschließen könnt.

Genau wie bei den PokéStops auf der Tafel zuvor, müsst ihr die Monster aber nicht an 14 aufeinanderfolgenden Tagen fangen. Es wird also keine Serie gerissen, wenn ihr einen Tag auslasst, wie das bei anderen Quests in der Vergangenheit der Fall war. Aus diesem Grund sollte die Aufgabe nicht schwer zu lösen sein.

Bei den Power-Ups empfehlen wir euch, einen entsprechenden Tag anzulegen, in den ihr Monster hinterlegt, die ihr hochleveln möchtet. Dadurch braucht ihr eure Sammlung nicht immer aufs Neue zu durchsuchen. Kombiniert diese Aufgabe zudem mit anderen Quests wie den Feldforschungen, um euch Bonbons und Sternenstaub zu sparen. Für die übrigen Aufgaben braucht ihr nämlich vor allem eines: jede Menge Geduld.

Wie gefallen euch die Aufgaben der letzten Tafel? Findet ihr die Belohnungen passend zu den Aufgaben? Oder hattet ihr auf bessere Inhalte gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir zeigen euch alle Events im Oktober und welche sich lohnen.