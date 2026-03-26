Pokémon GO erhöht 6 Stunden lang die Shiny-Chance für einen der besten Angreifer

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2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO erhöht 6 Stunden lang die Shiny-Chance für einen der besten Angreifer

Pokémon GO hat ein neues Event angekündigt, in dem ihr einen starken Angreifer erhalten könnt. Dafür müsst ihr aber fleißig sein und euch beeilen.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wurde der nächste Schlüpftag angekündigt. Dieser findet am Samstag, dem 18. April 2026 in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr statt. Ihr habt also nur 6 Stunden Zeit, um das Event zu nutzen.

Wie bei Schlüpftagen üblich, dreht sich in dem kurzen Event alles um das Ausbrüten von Eiern. Passend dazu gibt es nicht nur einige gute Boni, sondern auch ein Monster, das durchaus interessant ist.

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Laufen, brüten, sammeln

Welches Monster gibt es beim Event? Bei dieser Ausgabe des Events steht Riolu im Vordergrund. Das Monster existiert seit der 4. Generation und ist vom Typ Kampf. Es kann sich zu Lucario entwickeln, was neben dem Typ Kampf auch noch den Typ Stahl erhält.

Wie erhält man das Monster? Innerhalb des Schlüpftags findet ihr Riolu in 2-km-Eiern.

Welche Boni gibt es im Event? Das Event bringt euch einige Boni mit, die sich auf das Ausbrüten beziehen:

  • Shiny-Chance für Riolu ist erhöht
  • erhöhte Chance auf 2-km-Eiern von PokéStops
  • halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, die während des Events in Brutmaschinen gepackt werden
  • doppelte Menge an Bonbons durch Eier
  • doppelte Menge an Erfahrungspunkten durch Eier
  • kostenlose, befristete Forschung, bei der ihr eine Brutmaschine und 5.000 Erfahrungspunkte erhaltet
  • kostenpflichtige, befristete Forschung für 1,99 $ (also ungefähr 2 €), bei der ihr ein Sternenstück sowie 2 Super-Brutmaschinen erhaltet und als Bonus nur 1/4 der Laufdistanz benötigt

Wie kann ich mich auf das Event vorbereiten? Wenn ihr das Event voll ausnutzen wollt, könnt ihr einige Punkte zur Vorbereitung durchführen. Fangt jetzt an, eure Brutmaschinen aufzusparen sowie Münzen zu sammeln und versucht, jeden Tag das Maximum an Münzen zu verdienen, um euch für das Event weitere Brutmaschinen zu holen.

Brütet kurz vor dem Event möglichst viele Eier aus. So steht euch genug Kapazität zur Verfügung, um Event-Eier direkt zum Start durch PokéStops zu erhalten. Dabei müsst ihr jedoch darauf achten, keine neuen Eier zu erhalten.

Das heißt, ihr solltet ab dem Zeitpunkt auf das Drehen von PokéStops, das Öffnen von Geschenken sowie auf Gespräche mit Mateo am Ende einer Route verzichten.

Wie stark ist Riolu? Entwickelt ihr Riolu für 50 Bonbons zu Lucario, erhaltet ihr einen der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Kampf im Spiel. Auch als Stahl-Angreifer könnt ihr Lucario einsetzen, doch hier glänzt das Monster nicht so sehr, wie als Kampf-Angreifer.

Habt ihr bereits die notwendige Mega-Energie, um bei Lucario die Mega-Entwicklung auszulösen, dann erhaltet ihr hiermit sogar den stärksten Kampf-Angreifer im Spiel überhaupt. Wann ihr die Energie wieder im Spiel erhalten könnt, ist aktuell nicht bekannt.

Das stärkste Moveset von Lucario besteht aus der Kombination von Kraftwelle und Aurasphäre. Da es sich bei Kraftwelle um eine exklusive Attacke handelt, müsst ihr eine Top-Sofort-TM einsetzen, um diese zu erhalten. Besitzt ihr keine, könnt ihr dem Monster alternativ die etwas schwächere Sofort-Attacke Konter beibringen.

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Nicht nur der Schlüpftag mit Riolu findet im April statt. Bereits jetzt sind die Inhalte wie Events, Raids und Dynamax-Bosse bekannt. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Inhalte wann im Spiel aktiv sind, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.

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