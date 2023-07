Pokémon GO startet bald Schlaf-Event mit neuem Pokémon und besonderem Relaxo

Ein weiteres Event für Pokémon GO ist bekannt. Da dreht sich alles um schläfrige Pokémon. Wir zeigen euch die aktuellen Infos.

Was ist das für ein Event? Gerade erst hat Pokémon GO die neuen Showcases veröffentlicht, da gibt es schon wieder neue Infos: Trainer im Pokémon-GO-Subreddit “TheSilphRoad” teilten Informationen zu einem kommenden Event namens “Eine Mütze voll Schlaf” (via reddit).

Die offizielle Ankündigung des Events war kurzzeitig auf der offiziellen Website von Pokémon GO zu finden (via pokemongolive.com), wurde aber aktuell wieder deaktiviert.

Die Informationen zum Event sind dadurch allerdings schon bekannt. Alles scheint sich um schläfrige Pokémon zu drehen, zudem wird der kommende Autocatcher GO Plus+ thematisiert.

Alle Infos fassen wir hier zusammen.

Was bringt Eine Mütze voll Schlaf in Pokémon GO?

Wann läuft das Event? Es soll am 15. Juli 2023 um 10:00 Uhr beginnen und dann bis Sonntag, den 16. Juli 2023 um 20:00 Uhr laufen. Es handelt sich also um ein kurzes Event.

Was sind die Highlights? Das Pokémon Koalelu taucht erstmals in Pokémon GO auf. Es wird als das Halbschlaf-Pokémon bezeichnet und gehört dem Typen Normal an.

Zudem wird ab diesem Event auch das Relaxo mit Schlafmütze in einer Spezialforschung zu bekommen sein. Die ist laut Event-Informationen aber an das GO Plus + gebunden.

Das war tatsächlich aber schon zuvor bekannt: Bereits im Februar 2023 war das GO Plus+ inklusive des Relaxo-Bonus vorgestellt worden.

Zudem wird es im Shop eine Schlafmütze geben, die man sich kostenlos für seinen Avatar abholen kann.

Welche Pokémon tauchen noch auf?

Wie gewohnt bringt das Event spezielle Spawns in der Wildnis und in den Raids mit. Es handelt sich vor allem um Pokémon, die zum schläfrigen Thema passen.

Mögliche Shinys haben wir per Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Pummeluff*

Abra*

Traumato*

Relaxo*

Voltilamm*

Teddiursa*

Bummelz*

Wolly

Somniam* (Mit Glück)

Koalelu

In Raids:

Stufe 1: Abra*, Galar-Flegmon*, Traumato*

Stufe 3: Duflor, Relaxo*. Enekoro, Folikon

Stufe 5: Regieleki

Mega-Raids: Mega-Lohgock*

Was haltet ihr von dem Event? Sind für euch spannende Spawns dabei? Tauscht euch bei uns in den Kommentaren aus!

Ansonsten läuft in Pokémon GO gerade das Event zum 7. Jahrestag von Pokémon GO – alle Infos und Boni gibt es hier.