Pokémon GO startet morgen Rauch-Tag mit Quiekel – Alle Boni und Shinys

Morgen, am 05. Dezember 2021, startet in Pokémon GO ein Rauch-Tag mit Quiekel und weiteren Eis- und Boden-Pokémon. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Spawns und Boni euch zu diesem Event erwarten.

Um was für ein Event geht es? Die neue Saison, die Jahreszeit der Herkunft, startet direkt mit einem Rauch-Tag, bei dem Eis- und Boden-Pokémon im Mittelpunkt stehen. Dabei werden diese, wie dem Namen des Events bereits zu entnehmen ist, mit Hilfe eines Rauchs angelockt.

Rauch-Tag im Dezember 2021 mit Eis- und Boden-Pokémon

Wann startet das Event? Der Rauch-Tag findet morgen, am 05. Dezember 2021, ab 11:00 Uhr Ortszeit statt. Ihr habt dann ganze 6 Stunden Zeit, um möglichst viele Monster zu fangen, bevor das Event um 17:00 Uhr endet.

Rauch-Tag mit Quiekel

Im Mittelpunkt des morgigen Rauch-Tags wird das Eis- und Boden-Pokémon Quiekel stehen. Es wird den ganzen Tag, also die kompletten 6 Stunden, mithilfe von Rauch zu fangen sein. Das Monster aus der 2. Generation lässt sich über Keifel zu Mamutel weiterentwickeln.

Ist es stark? Quiekel und Keifel gehören eher zu den schlechteren Monstern im Spiel und finden in Raids und der PvP-Liga keine Verwendung. Anders ist dies jedoch bei Mamutel, der letzten Weiterentwicklung von Quiekel.

Mamutel kann mit einem starken Angriff und einer guten Ausdauer punkten. Es verfügt darüber hinaus über ein starkes Move-Set, weshalb es zu den besten Eis-Angreifern in Pokémon GO gehört.

Doch nicht nur in Raids könnt ihr bedenkenlos auf Mamutel zurückgreifen. Auch in der Meisterliga kann es überzeugen und gehört zu den Top-Kandidaten (via pvpoke.com).

Gibt es Quiekel als Shiny? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an seinem grünen Körper.

von oben nach unten: Mamutel, Keifel und Quiekel normal (links) und als Shinys (rechts)

Weitere Spawns zum Rauch-Tag

Welche Monster wird es noch geben? Während des Rauch-Tags werdet ihr neben Quiekel auf weitere zahlreiche Eis- und Boden-Pokémon treffen. Auch diese werden durch euren Rauch angezogen. Auf folgende Monster könnt ihr euch außerdem freuen:

Eis-Pokémon: Jurob*, Rossana*, Sniebel*, Schneppke*, Gelatini und Galar-Flampion

Boden-Pokémon: Onix*, Tragosso*, Rihorn*, Felino*, Phanpy, Schmerbe* und Larvitar*

Alle Monster, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Anders als ihr es von anderen Events wie dem Community Day gewohnt seid, spawnen die ausgewählten Monster allerdings nicht alle über die komplette Zeit. Mit Ausnahme von Quiekel, gibt es für die restlichen Eis- und Boden-Pokémon folgende zeitliche Aufteilung.

Uhrzeit Spawns 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr Eis-Pokémon 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Boden-Pokémon 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Eis-Pokémon 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Boden-Pokémon 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Eis-Pokémon 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Boden-Pokémon

Alle Boni zum Rauch-Event

Natürlich wird es auch am Rauch-Tag wieder ein paar Boni für euch geben. Auf folgende Besonderheiten könnt ihr euch freuen:

Antik-Kraft als exklusive Lade-Attacke, wenn ihr ein Keifel zu Mamutel entwickelt

Spezielle Event-Feldforschungen

Event-Box mit 2 Rauch für 1 PokéMünze im Ingame-Shop

Lohnt sich die Lade-Attacke Antik-Kraft?

Entwickelt ihr während des Events Keifel zu Mamutel, dann erhält dieses die Lade-Attacke Antik-Kraft. Bei der Attacke handelt es sich um einen Gesteins-Angriff. Mamutel ist bereits ohne diese Attacke eines der stärksten Angreifer im Spiel. Mit Hilfe der neuen Lade-Attacke könnt ihr in Trainerkämpfen 45 Schaden erzielen und in Raids oder Arenakämpfen 70 Schaden.

Spielt ihr gegen andere Trainer, dann solltet ihr lieber auf Mamutels starke Eis-Attacke setzen. Wird eine Gesteins-Attacke im Kampf benötigt, seid ihr mit Steinkante besser aufgestellt, da diese bei etwas mehr Energie-Einsatz einen deutlich höheren Schaden erzielt.

In Raids und Arenakämpfen kann euch die neue Attacke allerdings nützlich sein, denn sie ist schnell geladen und macht dort ordentlich Schaden.

Nehmt ihr am Rauch-Tag mit Quiekel teil? Wie findet ihr die Spawns und Boni? Und auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Der Rauch-Tag ist nicht so euer Ding? In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir haben uns angesehen welche Events im Dezember anstehen und welche sich davon besonders lohnen.