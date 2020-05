In Pokémon GO steht am Sonntag, dem 17. Mai, der Rauch-Tag mit Kanivanha an. Wir zeigen euch den Zeitplan, die Boni und die besten Wege, um das Event auszunutzen.

Was ist ein Rauch-Tag? Dieses Event wird im Mai zum zweiten Mal abgehalten und stellt das Item „Rauch“ in den Mittelpunkt. Ihr könnt dann 6 Stunden lang besondere Pokémon aus dem Rauch bekommen.

Dieses Mal steht Kanivanha im Mittelpunkt. So werdet ihr dieses Pokémon und andere Monster von Typ Unlicht und Wasser antreffen.

Rauch-Tag mit Kanivanha – Startzeit und Boni

Was: Der Rauch-Tag in Pokémon GO mit Kanivanha im Mai 2020

Wann: Am Sonntag, dem 17. Mai, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Kanivanha

Bonus: Jede Stunde lockt der Rauch Pokémon von anderen Typen an

Bonus: 3x Rauch könnt ihr für eine PokéMünze kaufen

Das solltet ihr zu den Zeiten wissen: Jede Stunde wechselt der Typ von Pokémon, die vermehrt spawnen. Braucht ihr eher Unlicht-Pokémon, dann solltet ihr nur alle 2 Stunden vorbeischauen. Bei Wasser-Pokémon sind dann jeweils die anderen Stunden interessant.

Der Rauch-Tag wurde zusammen mit den begrenzten Forschungen von Snubbull angekündigt.

Rauch-Tag ausnutzen – So funktioniert es

Das ist der Zeitplan: Damit ihr genau wisst, welche Pokémon wann spawnen, zeigen wir euch hier nochmal den Zeitplan:

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Wasser-Pokémon

Wasser-Pokémon 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Unlicht-Pokémon

Unlicht-Pokémon 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Wasser-Pokémon

Wasser-Pokémon 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Unlicht-Pokémon

Unlicht-Pokémon 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Wasser-Pokémon

Wasser-Pokémon 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Unlicht-Pokémon

Welche Wasser-Pokémon gibt es? Angekündigt sind Seeper, Schallquap und Mamolida. Davon ist besonders Seeper interessant, weil es ein Shiny sein kann.

Weitere denkbare Spawns sind Krabby, Schiggy, Quapsel, Tentacha, Karpador, Lampi und Schmerbe.

Welche Unlicht-Pokémon gibt es? Hier sind die Pokémon Kramurx, Zobiris und Zurrokex angekündigt. Zurrokex ist spannend, weil man es bisher nur aus der PvP-Liga als Belohnung erhalten hat. Hier bekommt ihr erstmalig, außerhalb vom Event, die Möglichkeit.

Außerdem könnten noch Pokémon wie Fiffyen oder Alola-Rattfratz spawnen. Die Liste der Unlicht-Pokémon ist allerdings deutlich kürzer, als die der Wasser-Pokémon.

Wird es Shiny Kanivanha geben? Das Shiny ist bereits im Spiel und über das Event hinweg werdet ihr es auch fangen können. Beim Rauch-Tag mit Wiesor war Wiesor häufiger als Shiny anzutreffen. Es ist also gut denkbar, dass das auch bei Kanivanha der Fall sein wird.

Welche Stunden lohnen sich mehr? Rein von der Seltenheit sollte man mindestens ein Zurrokex mitnehmen. Einigen wird hier noch die Entwicklung fehlen, also solltet ihr hier auch über Sananabeeren nachdenken.

Ansonsten sollte man abwägen, bei welchem Typen man noch mehr Shinys braucht und sich dann vor allem auf diese Stunden konzentrieren.

Zurrokex wird erstmalig außerhalb von der PvP-Liga erscheinen

Sollte man während des Events rausgehen? Mehr Event-Spawns bekommt ihr dadurch nicht. Der Rauch lockt ohnehin schon jede Minute ein Pokémon an und ihr könnt fast ununterbrochen fangen. Wenn ihr euch bewegt, lockt ihr nicht mehr Monster an.

Aktuell läuft allerdings das Hoenn-Event. Das könnt ihr mit dem Rauch-Tag verbinden und Pokémon aus dem Rauch, also beispielsweise Kanivanha und Hoenn-Spawns, wie zum Beispiel Eneco, fangen.

Bereitet euch richtig vor: Wenn ihr alle 6 Stunden mitnehmen wollt, dann solltet ihr ausreichend Bälle haben. Wir empfehlen euch ein Minimum von 400 Bällen, denn ansonsten habt ihr schnell nichts mehr, womit ihr Pokémon fangen könnt.

Dank einiger Anpassungen, könnt ihr aktuell viele Bälle aus Geschenken bekommen. Damit geht Niantic gegen den Ballmangel der Spieler vor.