Heute Abend, am 10. März, steht die nächste Rampenlichtstunde in Pokémon GO an. Was erwartet euch heute?

Das ist die Rampenlichtstunde: Die Rampenlichtstunde findet regelmäßig am Dienstagabend statt. Sie ist dazu da, eines oder mehrere Pokémon ins Rampenlicht zu stellen. Die tauchen dann deutlich vermehrt in der Wildnis auf.

Rampenlichstunde mit verstärkten Spawns

Wann geht es heute los? Wie mittlerweile gewohnt startet die Rampenlichtstunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie läuft dann bis 19:00 Uhr.

Was passiert heute? Es sieht aus, als würde die Rampenlichtstunde ähnlich ablaufen, wie die letzten Male auch. Nachdem zu Anfang der Rampenlichtstunden einzelne Monster wie Onix oder Spoink im Fokus gestanden hatten, ging Niantic dann dazu über, die Stunde einfach mit verstärkten Spawns zu füllen.

Das scheint auch diese Woche der Fall zu sein. Auf reddit berichten Spieler, die aufgrund von Zeitverschiebungen bereits an der Stunde teilnehmen konnten, wieder von verstärkten Spawns. Einzelne Pokémon stachen dabei allerdings nicht hervor. Sieht also aus, als würde heute Abend also eher wieder die Chance anstehen, viele unterschiedliche Monster auf einmal zu fangen.

Zur Rampenlichtstunde kann es voll werden

Lohnt sich die Event-Stunde? Grundsätzlich lohnt sich die Stunde auf jeden Fall. Schließlich könnt ihr deutlich mehr Pokémon schnappen, als im normalen Tagesablauf, und euch dabei vielleicht auch das ein oder andere Shiny sichern. Wer allerdings auf ein spezielles Pokémon gehofft hat, schaut in die Röhre.

Neben den regelmäßigen Rampenlichtstunden stehen im März jede Menge weitere Events an. Dazu gehörte auch die Safari-Zone in St. Louis, die aufgrund der aktuellen Lage allerdings abgesagt wurde.

Grundsätzlich gibt es im März aber trotzdem weiterhin viel zu tun. Vielleicht sogar zu viel, finden manche von euch: