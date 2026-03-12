Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO: Wann findet die nächste statt?

Die Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO sind ein beliebtes Event. Doch aktuell gibt es eine Änderung, die das Event betrifft.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Hierbei handelt es sich um ein kleines, 60-minütiges Event, das jeden Dienstag in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr stattgefunden hat. Dabei gab es mindestens ein Monster, welches zusammen mit einem Bonus in den 60 Minuten in hoher Anzahl im Spiel erschienen ist.

Aufmerksame Trainer werden mitbekommen haben, dass dieses Event in den letzten Wochen nicht stattgefunden hat. Und dafür gibt es einen Grund.

Neue Season, große Änderungen

Warum gibt es die Rampenlicht-Stunde nicht mehr? Mit der Ankündigung zur neuen Season Erinnerungen in Bewegung in Pokémon GO wurde der Plan mit wöchentlichen Inhalten stark geändert. Davon sind auch die Rampenlicht-Stunden betroffen.

Während diese in den Saisons zuvor immer dienstags in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr stattgefunden haben, steht der Dienstag in der aktuellen Season im Zeichen der Showcases. Entsprechend trägt der Wochentag im Spiel nun auch den Namen „Showcase-Dienstag“.

Dafür wurden die Rampenlicht-Stunden gestrichen und finden aktuell nicht mehr in der Form statt, die ihr sonst kanntet. Sie scheinen nun als Teil von Events, beispielsweise beim nächsten großen Elektro-Event, im Spiel aufzutauchen.

Dabei fehlt jedoch, nach aktuellem Wissensstand, der Bonus der Rampenlicht-Stunde, der das Event teils erst so richtig stark gemacht hat.

Ist diese Änderung dauerhaft? Aktuell ist davon auszugehen, dass die Rampenlicht-Stunden in der Form, in der ihr sie in der Vergangenheit kanntet, in der aktuellen Season nicht zurückkommen werden. Diese läuft bis zum 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr.

Ob sie in zukünftigen Saisons wieder in der alten Form zurückkommen, ist bisher nicht bekannt. Wenn es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir natürlich darüber berichten und diesen Artikel für euch anpassen.

Die Änderung an den Rampenlicht-Stunden kann bei einigen Trainern für Frust sorgen. So geht es auch MeinMMO-Autor Paul Kutzner, für den das Event in bestimmten Kombinationen eine Garantie war, dienstags eine Runde im Spiel zu drehen: Pokémon GO sorgt mit Änderung dafür, dass ich jetzt dienstags leider mehr Zeit für andere Dinge habe.