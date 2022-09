Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Somniam und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 6. September, die Rampenlicht-Stunde mit Somniam. Dazu gibt es einen Bonus für mehr Sternenstaub. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und den Boni.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde. Zum Anfang eines Monats geben die Entwickler schon bekannt, welche Pokémon da zu den jeweiligen Terminen in den nächsten Wochen auftauchen. Das Event läuft 60 Minuten und bringt jede Menge Spawns des Event-Pokémon. Ein Bonus macht den Termin noch lohnenswerter.

Heute, am 6. September, steht das Pokémon Somniam aus der fünften Spielgeneration im Fokus. Es gehört zum Typ Psycho und kann sich zu Somnivora weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 6. September – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Wie ihr das schon kennt, läuft die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub. Wenn ihr zusätzlich einen Rauch zündet und euch bewegt, lockt ihr damit noch mehr Pokémon an und könnt eure Sternenstaub-Ausbeute weiter erhöhen. Ein Sternenstück würde euren erhaltenen Staub noch weiter erhöhen.

Nahezu überall in der Wildnis und durch den Rauch werdet ihr Somniam treffen. Das ist außerdem eine gute Gelegenheit, die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ anzugehen. Denn für die Forschung sollt ihr viele Psycho-Pokémon fangen. Hier bietet sich die Rampenlicht-Stunde mit Somniam sowie das Psycho-Spektakel an.

Gibt es Shiny Somniam? Ja, ihr könnt schillernde Somniam in Pokémon GO fangen. Auf der folgenden Grafik seht ihr, wie Somniam und Somnivora als Shiny aussehen:

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Weder Somniam noch Somnivora sind als Angreifer in Raids oder im PvP wichtig. Die Stunde lohnt sich vor allem wegen des Sternenstaub-Bonus, der eure Vorräte gut auffüllen kann, wenn ihr effektiv spielt.

Mit Glück könnt ihr euch obendrein ein Shiny sichern. Die Chancen sind dafür aber nicht erhöht.

