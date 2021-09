Pokémon GO: Raidstunde heute mit Selfe, Vesprit und Tobutz – So macht ihr mit

In Pokémon GO startet heute, am 22. September, die Raid-Stunde mit Selfe, Vesprit und Tobutz. Wir zeigen euch die besten Konter und wie ihr bei den weltweiten Raids mitmachen könnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend startet in Pokémon GO eine Raidstunde. Heute, am 22. September, stehen dabei die Pokémon Selfe, Vesprit und Tobutz im Fokus. Allerdings sind diese Bosse regional aufgeteilt und ihr findet nur einen von ihnen hierzulande auf den Arenen.

Wir zeigen euch, welche Konter ihr einsetzen solltet und wie ihr Raids für Selfe und Tobutz findet.

Die besten Konter gegen Vesprit, Selfe und Tobutz

Wann geht es los? Die Raidstunde beginnt, wie ihr das schon kennt, gegen 18:00 Uhr und endet dann in der Regel um 19:00 Uhr. Vor dem Start erscheinen bereits die dunklen Raid-Eier auf den Arenen und kündigen die bald starteten Raids an.

Was sind die besten Konter? Vesprit, Selfe und Tobutz gehören zum Typ Psycho und sind damit schwach gegenüber Angriffen der Typen Unlicht, Geist und auch Käfer. Seht hier eine Auswahl der stärksten Angreifer, die ihr im Raid gegen Vesprit, Selfe und Tobutz einsetzen könnt.

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Skelabra mit Bürde und Spukball

Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer

Mewtu mit Konfusion oder Psychoklinge und Spukball

Absol mit Standpauke und Finsteraura oder Vielender

Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Trikephalo mit Biss und Finsteraura

Despotar mit Biss und Knirscher

Gengar mit Dunkelklaue oder Schlecker und Spukball

Yveltal mit Standpauke und Finsteraura

Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere

Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere

Weitere gute Angreifer seht ihr in unserem Konter-Guide für Vesprit, Tobutz und Selfe in Pokémon GO:

Pokémon GO: Konter Guide für Vesprit, Selfe und Tobutz – So besiegt ihr sie

Kann man Shiny Vesprit, Selfe und Tobutz fangen? Ja, die schillernden Versionen der drei Pokémon wurden bereits im Spiel freigeschaltet. Für euch kann diese Raidstunde also wirklich besonders werden, wenn ihr ein schillerndes Exemplar findet.

Weltweite Raids in Pokémon GO für Selfe und Tobutz

Das könnt ihr tun: Wenn ihr die Raidstunde für Selfe und Tobutz nutzen wollt, dann könnt ihr das mit Fernraids. Diese Funktion bietet euch die Möglichkeit, von Freunden auf der ganzen Welt zu einem Raid eingeladen zu werden und dort mitzuspielen, ohne selbst in der Nähe der Arena sein zu müssen.

Dazu gibt es verschiedene Methoden wie Twitter unter den englischen Hashtags der Pokémon zu durchsuchen (beachtet die Zeitverschiebung zu anderen Regionen).

Wir haben euch eine Übersicht mit Hilfen zusammengestellt, mit denen ihr jetzt Raids für Selfe und Tobutz in Pokémon GO finden könnt.

Werdet ihr heute an der Raidstunde teilnehmen? Und wenn ja, welchen Boss habt ihr in Aussicht, den ihr bekämpfen und fangen wollt? Lasst es uns hier in den Kommentaren auf MeinMMO wissen und schreibt uns doch euren Freundescode unter diesen Beitrag, falls ihr noch Mitspieler sucht. Schreibt aber dazu, ob ihr Raids hostet oder beitreten wollt.