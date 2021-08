Pokémon GO: Raidstunde heute mit Palkia – Lohnt sich das?

In Pokémon GO startet heute, am 11. August, die Raid-Stunde mit Palkia. Wir zeigen euch die besten Konter und für wen sich das Event heute lohnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwoch läuft in Pokémon GO eine Raidstunde. Für die Dauer des Events erscheinen auf einem Großteil der Arenen Level-5-Raids mit dem Event-Pokémon.

Heute findet ihr zum Event Palkia, ein legendäres Pokémon aus der vierten Generation. Es gehört zum zweiten Hyperbonus in Pokémon GO.

Beste Konter gegen Palkia

Wann geht das los? Die Raid-Stunde läuft von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit.

Mit wem sollt ihr Angreifen? Palkia gehört zu den Typen Wasser und Drache. Damit ist es verwundbar gegen Drache und Fee. Setzt also auf Angreifer dieser Typen. In der folgenden Übersicht zeigen wir euch, wer stark ist:

Pokémon Attacken Rayquaza Drachenrute + Wutanfall Dialga Feuerodem + Draco Meteor Palkia Drachenrute + Draco Meteor Brutalanda Drachenrute + Wutanfall Zekrom Feuerodem + Wutanfall Maxax Drachenrute + Drachenklaue Dragoran Drachenrute + Wutanfall Knakrack Drachenrute + Wutanfall

Weitere Angreifer: Wenn ihr keinen oder zu wenig der oben aufgeführten Angreifer besitzt, dann schaut euch unseren Konter-Guide zu Palkia an. Da zeigen wir euch noch weitere starke Alternativen, die ihr im Raid einsetzen könnt.

Für wen lohnt sich die Raid-Stunde?

Wie stark ist Palkia? Mit dem Drachen habt ihr einen starken Angreifer in eurer Sammlung, der auch im Kampf gegen Palkia selbst gut performt. Nicht umsonst gehört Palkia zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO. Wer also noch auf der Suche nach starken Drachen in seiner Sammlung ist, sollte die Raidstunde mit Palkia nutzen, um sich Exemplare zu sichern.

Gibt es Shiny Palkia? Ja, seit dem 6. April könnt ihr in Pokémon GO auch Shiny Palkia fangen:

Auf dem Bild seht ihr das normale Palkia (links) und daneben die Shiny-Version (rechts) des Pokémon

Den Unterschied zur normalen Version könnt ihr leicht ausmachen.

So lohnt sich die Raidstunde heute auch für Spieler, die vor allem auf der Jagd nach neuen Shinys sind.

Macht ihr heute bei der Raidstunde mit oder lasst ihr das Event ausfallen? Schreibt uns eure Meinung und die Begründung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Nächste Woche folgt noch eine Raidstunde mit Palkia, danach steht ein anderen Pokémon beim Event im Mittelpunkt. Infos zu den nächsten Raidstunden findet ihr unserer Übersicht zu allen Events im August bei Pokémon GO. Damit seid ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Inhalte.