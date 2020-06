In Pokémon GO läuft jetzt das Raid-Wochenende mit Latias und Latios. Wir zeigen euch die besten Konter, Shinys und wie ihr das Beste aus dem Event rausholt.

Wann läuft das Event? Das Event mit Latias und Latios ist in Pokémon GO bereits aktiv. Es startete am Freitag, den 12. Juni, um 8:00 Uhr morgens. Am Wochenende und auch noch am Montag könnt ihr das richtig ausnutzen.

Das Ende des Events ist Montag, am 15. Juni, um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Was passiert da? Die Äon-Pokémon Latias und Latios sind für dieses Ereignis kurzzeitig zu Pokémon GO zurückgekehrt. Sie erscheinen während der Event-Zeit in Raids der Stufe 5. Diese Raids erkennt ihr an den lila/schwarzen Eiern über den Arenen.

Damit ihr das Event gut ausnutzen könnt, geben wir euch hier wichtige Tipps dazu.

Tipps für das Raid-Wochenende ab 12. Juni

Was passiert da? Die legendäre Raids in Pokémon GO wurden durch Latias und Latios erweitert. Ihr findet aber weiterhin auch noch Raids von anderen Schwierigkeitsstufen. Auch sind die Stufe-5-Raids erfahrungsgemäß nicht nur mit Latias und Latios bestückt. Weiterhin wird auch Reshiram spawnen.

Die besten Konter gegen Reshiram findet ihr hier.

Nutzt diese Tipps: Wollt ihr viele Pokémon bekämpfen, solltet ihr euch am besten mit anderen Spielern absprechen.

Noch bevor ihr loszieht, solltet ihr eure Kampfteams zusammenstellen. Das spart euch beim Raiden selbst viel Zeit

Sprecht mit anderen Spielern aus der Gegend, welche Pokémon sie bekämpfen wollen und schließt euch mit denen zusammen, die die gleichen Pokémon wie ihr bekämpfen wollen

Nutzt lokale Gruppen auf Facebook oder in Messengern, um dort die Raids zu melden. So steigen eure Chancen auf Mitspieler

Dorfspieler, die wenig Arenen in der Umgebung sehen, sollten unterwegs viele Arenen einnehmen. So könnt ihr per Fernraid auch von Zuhause aus spielen

Die besten Konter gegen Latias und Latios 2020

Welche Typen kontern gut? Latias und Latios sind beide von Typ Drache und Psycho. Deshalb sind sie besonders anfällig gegenüber Angreifern von Typ Eis, Drache, Fee, Unlicht, Geist und Käfer. Das erlaubt euch viele Freiheiten bei der Zusammenstellung eurer Konter-Teams.

Rayquaza ist einer der Top-Konter gegen Latias und Latios

Nutzt diese Konter: In der folgenden Tabelle zeigen wir euch die 10 besten Konter-Pokémon und welche Attacken sie am besten beherrschen sollten.

Pokémon Sofort-Attacke Lade-Attacke Rayquaza Drachenrute Wutanfall Dialga Feuerodem Draco Meteor Palkia Drachenrute Draco Meteor Brutalanda Drachenrute Wutanfall Maxax Drachenrute Drachenklaue Knakrack Drachenrute Wutanfall Dragoran Drachenrute Wutanfall Darkrai Standpauke Finsteraura Giratina (Urform) Dunkelklaue Spukball Snibunna Standpauke Lawine Die Drachen-Pokémon sind im Kampf gegen Latias und Latios am stärksten

Wie viele Spieler braucht man?

Latias: Wenn ihr gegen Latias kämpft, braucht ihr selbst mit Wetterverstärkung 3 Spieler. Für einen schnellen und sicheren Sieg sind Spielergruppen mit 4 oder mehr Spielern am besten.

Wenn ihr gegen Latias kämpft, braucht ihr selbst mit Wetterverstärkung 3 Spieler. Für einen schnellen und sicheren Sieg sind Spielergruppen mit 4 oder mehr Spielern am besten. Latios: Bei Wind könnt ihr Latios bereits mit 2 Spielern besiegen. Spielt das Wetter nicht mit, braucht ihr mehr Spieler. Wir empfehlen auch hier 4 oder mehr Spieler, damit es schnell geht.

Shiny Latias und Shiny Latios

Wie sehen die Shinys aus? Die Shiny-Formen sind bereits seit einigen Monaten in Pokémon GO freigeschaltet. Im Vergleichsbild könnt ihr die Unterschiede gut sehen:

Wie stehen die Chancen auf Shinys? Wenn ihr in den nächsten Tagen an ein paar Legendären Raids teilnehmt, habt ihr gute Chancen. Die Wahrscheinlichkeit auf Shiny Latias oder Shiny Latios liegt bei 1 zu 19.

Lohnt sich das Raid-Wochenende?

So gut ist Latias: Der Drache Latias ist vor allem für die Shiny-Sammler attraktiv. In Kämpfen sticht es nicht besonders hervor, was an seinen schwachen Werten liegt.

So gut ist Latios: Latios ist im Gegensatz zu Latias viel wertvoller. Es ist einer der besten Drachen-Angreifer in Pokémon GO. Zwar sind andere wie Rayquaza noch stärker, doch genug starke Drachen-Angreifer kann man nie haben.

Freut ihr euch schon auf die nächsten Events? In unserer Übersicht zeigen wir euch, wie es im Juni mit Pokémon GO weitergeht und welche Events euch da noch erwarten. Bald steht ein kleines Käfer-Pokémon im Mittelpunkt des Spiels.