In Pokémon GO ist das letzte Event rund um die Nostalgie-Herausforderung beendet worden. Wir zeigen euch, was nun in Pokémon GO passieren wird.

Das war die Nostalgie-Herausforderung: Seit Anfang Mai standen wöchentlich andere Generationen von Pokémon GO im Mittelpunkt. Das Finale war nun das Event rund um die Einall-Region und die ersten Galar-Pokémon.

Nun sind die Feierlichkeiten beendet worden und neue Events werden im Juni noch starten.

Das wartet noch im Juni auf euch

Raid-Wochenende mit Latias und Latios: Das nächste Event, was bisher bekannt ist, dreht sich um legendäre Pokémon. So wird am 12. Juni ein Raid-Wochenende mit Latias und Latios gestartet. Das geht dann bis zum 15. Juni.

In dem Zeitraum taucht das Äon-Duo erneut in Raids auf. Weitere Boni sind dazu allerdings nicht bekannt.

Zekrom kommt in die Raids: Ab dem 16. Juni werdet ihr Zekrom in den legendären Raids finden. Es wird der Ersatz für Reshiram werden.

Zekrom ist dann der beste Elekro-Angreifer im Spiel und lohnt sich richtig. Ihr solltet also einige Raid-Pässe für das legendäre Pokémon sparen.

Event zur Sommersonnenwende: Am 19. Juni geht es mit dem Event zur Sommersonnenwende weiter. Dies geht bis zum 24. Juni.

Details hierzu sind noch nicht bekannt, doch viele Trainer rechnen mit einem Wechsel von Lunastein und Sonnfel. Wir würden also ein anderes regionales Pokémon bekommen.

Community Day mit Hornliu: Während des Events zur Sommersonnenwende findet auch der Community Day im Juni mit Hornliu statt. Dieser läuft am 20. Juni und weitere Details sind bisher noch nicht bekannt.

Ihr werdet dort allerdings erstmalig Shiny Hornliu antreffen und Bibor wird die Attacke Schlagbohrer lernen.

Käferkrabbelei: Ab dem 26. Juni wird es bis zum 1. Juli in Pokémon GO ein Käfer-Event geben. Dort sollen zahlreiche Pokémon von Typ Käfer in den Mittelpunkt gestellt werden.

Auch hier gibt es noch keine weiteren Infos darüber, was genau im Event passieren wird. Dataminer haben allerdings schon Infos zu einem Raid-Tag mit Pinsir gefunden, der gut in dieses Event passen würde.

Diese Events finden regelmäßig statt: Jeden Dienstag wird es im Juni noch eine Rampenlichtstunde geben. Dazu sind bereits alle 4 Pokémon bekannt.

Außerdem wird jeden Mittwoch noch eine Raid-Stunde veranstaltet. Sie drehen sich einmal um Reshiram und die weiteren Male um Zekrom. So habt ihr also auch in den Wochen etwas zu tun, wo in Pokémon GO sonst nicht so viel los ist.