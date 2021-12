Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Zekrom und Reshiram – Lohnt sie sich?

Heute, am 08. Dezember 2021, findet in Pokémon GO erneut eine Raid-Stunde mit Zekrom und Reshiram statt. Wir von MeinMMO verraten euch, ob sich dieses kurze Event lohnt und zeigen euch die besten Konter.

Was ist das für ein Event? Wie jeden Mittwoch findet auch heute, am 8. Dezember, wieder eine Raid-Stunde statt. Bei dieser trefft ihr für eine Stunde in fast allen Arenen auf legendäre Pokémon in den Level-5-Raids. Heute werdet ihr dort, wie bereits in der vergangenen Woche, wieder Zekrom und Reshiram begegnen.

Raidstunde mit Zekrom und Reshiram – Start und Konter

Wann geht es los? Die Raidstunde startet wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit und dauert dann eine Stunde. Zuvor könnt ihr bereits die dunklen Eier über den Arenen entdecken, die pünktlich während des Events schlüpfen werden. Um 19:00 Uhr werden die Raids dann wieder weniger.

Zekrom – Die besten Konter

Zekrom ist ein legendäres Pokémon aus der 5. Generation und gehört zu den Typen Drache und Elektro. Setzt im Kampf gegen Zekrom am besten auf die Angriffe der Typen Eis, Boden, Drache und Fee, denn auf diese Konter reagiert es empfindlich (via pokebattler.com):

(Crypto-) Mamutel mit Lehmschelle und Lawine

(Crypto-) Dragoran mit Drachenrute und Drachenklaue

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

(Crypto-) Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

Mega-Glurak Y mit Feueroden und Drachenklaue

Reshiram mit Feuerodem und Draco Meteor

Mega-Garadoss mit Drachenrute und Wutanfall

Weitere Angreifer findet ihr in unserem Konter-Guide zu Zekrom.

Reshiram – Die besten Konter

Auch Reshiram ist ein legendäres Pokémon der 5. Generation. Es gehört zu den Typen Drache und Feuer. Seine Schwäche sind Angriffe von Gestein, Boden und Drache. Nutzt diese Schwäche aus und setzt auf folgende Konter (via pokebattler.com):

(Crypto-) Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall

(Crypto-) Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall

(Crypto) Despotar mit Katapult und Steinkante

Rihornior mit Lehmschelle und Felswerfer

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue

Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue

In unserem Konter-Guide zu Reshiram findet ihr weitere Angreifer.

Lohnt sich die Raid-Stunde heute?

Gibt es Shiny Zekrom und Shiny Reshiram? Ja, beide legendären Monster könnt ihr mit etwas Glück in ihrer schillernden Form fangen. Achtet bei Zekrom auf die leichte farbliche Veränderung des Körpers und bei Reshiram auf die goldenen Streifen am Hals und Schwanz.

Reshiram und Zekrom normal (oben) und als Shiny (unten)

Lohnen sich Zekrom und Reshiram? Sowohl Zekrom als auch Reshiram gehören zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Grund dafür sind ihre starken Werte im Angriff und der Ausdauer. Und auch in der Meisterliga könnt ihr auf sie zurückgreifen (via pvpoke.com).

Wer also auf der Suche nach einem starken Angreifer ist oder ein Exemplar für die PvP-Kämpfe benötigt, sollte heute seine Chance nutzen. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar.

Wer bereits ein starkes Monster gefangen hat, sollte die Raid-Stunde alternativ zum Sammeln von Bonbons nutzen. Diese benötigt ihr, um Zekrom und Reshiram hochzuleveln.

Seid ihr heute zur Raid-Stunde dabei? Welche Konter werdet ihr gegen die beiden Monster setzen? Oder habt ihr bereits genügend Zekrom und Reshiram gesammelt? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Durch das Drachen-Event gibt es noch weitere interessante Monster im Spiel. Alle Spawns, Raid-Bosse und Boni zum Drachensteigenabsteig haben wir für euch zusammengefasst.