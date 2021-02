In Pokémon GO startet heute, am 24. Februar, die Raid-Stunde mit Mewtu, Lavados, Arktos und Zapdos. Wir zeigen euch die besten Konter gegen alle Monster und verraten, warum ihr dabei sein solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt. Für eine Stunde erscheint auf fast jeder Arena ein Level-5-Raid und ihr könnt haufenweise legendäre Pokémon fangen.

In dieser Woche stehen gleich 4 legendäre Pokémon im Fokus. Mewtu, Arktos, Zapdos und Lavados könnt ihr herausfordern und bei allen Monstern auch die schillernde Form ergattern. Die 4 Monster stehen im Fokus, weil aktuell auch das Kanto-Event läuft und dort generell Pokémon der 1. Generation erscheinen.

Legendäre Raid-Stunde – Alle Infos

Wann läuft das Event? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits einige Minuten vorher erscheinen auf den meisten Arenen schwarze Eier, die um Punkt 18:00 Uhr schlüpfen.

Die meisten Raids enden dann um 19:00 Uhr. Einige Nachzügler dann wenige Minuten später.

Nutzt diese Konter: Jedes der 4 Pokémon hat andere Monster, die dagegen effektiv sind. Wir binden euch hier zu jedem Pokémon die besten 5 Konter ein und verraten, welche Typen dagegen effektiv sind.

Mewtu ist schwach gegen die Typen Geist, Unlicht und Käfer. Die besten Konter sind:

Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Spukball

Skelabra mit Bürde und Spukball

Darkrai mit Standpauke und Finsteraura

Mewtu mit Psychoklinge und Spukball

Trikephalo mit Biss und Finsteraura

Lavados ist schwach gegen die Typen Gestein, Wasser und Elektro. Die besten Konter sind:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Despotar mit Katapult und Steinkante

Brockoloss mit Katapult und Steinhagel

Zapdos ist schwach gegen die Typen Eis und Gestein. Die besten Konter sind:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

Arktos ist schwach gegen die Typen Gestein, Feuer, Elektro und Stahl. Die besten Konter sind:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Despotar mit Katapult und Steinkante

Brockoloss mit Katapult und Steinhagel

Vor allem Rameidon ist gegen die legendären Vögel richtig stark.

Wie viele Spieler braucht man? Wir empfehlen euch mindestens 4-5 solide Spieler. Die Bosse kann man zwar bereits zu dritt besiegen, doch damit es schneller geht, solltet ihr weitere Spieler dabeihaben.

Nutzt dafür vor allem die Funktion der Fern-Raids. Dadurch können genügend Spieler teilnehmen und vor Ort versammeln sich nicht zu viele Trainer an einer Stelle.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Definitiv! Vor allem Mewtu ist ziemlich mächtig und sollte von euch mehrfach gefangen werden. Das legendäre Pokémon zählt zu den besten Angreifern im Spiel.

Aber auch Zapdos, Arktos und vor allem Lavados sind stark. Lavados ist einer der besten Feuer-Angreifer und die anderen beiden Vögel sind solide Alternativen für die Typen Elektro und Eis.

Dazu kommt, dass ihr alle Pokémon als Shinys fangen könnt. Ihr habt also gute Chancen auf unterschiedliche Shinys in dieser Raid-Stunde.

So geht es weiter in Pokémon GO: Viele Events sind für den Monat März bisher noch nicht bekannt. Diese Raid-Stunde wird im Februar die letzte Raid-Stunde sein.

Allerdings dürfte es im März vermutlich mit den Tiergeistformen von Voltolos, Demeteros und Boreos weitergehen. Sie wurden bereits für die neue Jahreszeit, die am 1. März startet, vorgestellt.