Pokémon GO bringt regionale Pokémon zurück in Raids – Aber nützt das was?

Die 4 regionalen Kanto-Monster sind Teil einer aktuellen Sammelaufgabe, gerade aber schwer zu bekommen. Nun sind sie wieder in den Raids von Pokémon GO – aber nicht überall.

Das ist das Problem: Zur großen Kanto-Tour in Pokémon GO wurden auch einige Sammel-Aufgaben ins Spiel gebracht, die man als Trainer abarbeiten soll. Eine davon ist die „GO-Tour Kanto: Raid“-Sammlung, in der man folgende Monster aus Raids schnappen soll:

Mewtu

Lavados

Zapdos

Arktos

Pantimos

Kangama

Tauros

Porenta

Bei den vier letzten handelt es sich um regionale Pokémon der Kanto-Region, die zur Kanto Tour auch allesamt in Raids enthalten waren. Danach verschwanden sie aber wieder – und die Sammleraufgabe, die noch 4 Tage lang läuft, ist plötzlich für viele Trainer nicht mehr verfügbar.

Das sind die Monster und ihre Shiny-Varianten

Denn: Die regionalen Monster tauchen in der Wildnis eben nur in ihren eigentlichen Regionen auf, wenn auch eher selten. In Europa kriegt man in der Wildnis also maximal ein Pantimos, aber kein Kangama, Tauros oder Porenta.

Wer die Sammleraufgabe also nicht rechtzeitig erledigte, schaut nun eventuell in die Röhre. Eine Lösung des Problems könnte aber anstehen – oder zumindest eine halbe.

Regionale kehren in Raids zurück, aber nicht überall

So sieht die Lösung aus: Wie der Niantic Support über Twitter bekannt gab, sind die 4 Monster ab sofort wieder in Raids zu bekommen. Sie sollen nun bis zum 1. März, 08:00 Uhr morgens (lokaler Zeit) verfügbar bleiben.

Gleichzeitig wird aber betont, dass die Pokémon wiederum nur in ihrer jeweiligen Region auftauchen. Das bedeutet: Porenta in Ost-Asien, Kangama in Australien und Tauros in Nordamerika.

Dadurch würde das Problem nur ein Stück weit gelöst. Denn wenn man in Europa spielt, kann man nicht ohne Weiteres an Raids am anderen Ende des Planeten teilnehmen.

Man braucht jemanden, der in Sichtweite des Raids ist und einen dazu einlädt – dann kann man über einen Fernraid-Pass mitmachen. Doch wer gerade keine Freunde (oder zumindest In-Game-Bekannte) in der jeweiligen Region hat, dürfte weiterhin Schwierigkeiten haben, sich die Monster aus den Raids zu krallen. Wir stellen euch dafür hier einige Möglichkeiten vor:

Wann genau die vier wieder in Raids auftauchen, ist nach aktuellem Stand noch offen. Wir halten euch bei neuen Informationen auf dem Laufenden. Die Kanto-Monster sind übrigens nicht die einzigen regional gebundenen Pokémon – hier findet ihr alle regionalen Monster in Pokémon GO.