Pokémon GO: Raid-Stunde heute mit Darkrai – Die besten Konter im Guide

In Pokémon GO startet heute, am 27. Oktober, die Raid-Stunde mit Darkrai. Wir zeigen euch die besten Konter, Startzeit und Shiny. Damit seid ihr ideal für das kurze Event vorbereitet.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO eine Raid-Stunde statt. Für 60 Minuten steht dabei auf nahezu jeder Arena ein legendäres Pokémon, das ihr im Raid bezwingen könnt.

Heute, am 27. Oktober, findet ihr zur Raid-Stunde viele Darkrai-Raids. Wir zeigen euch hier die besten Angreifer und wie es nächste Woche mit dem Event weitergeht.

Raid-Stunde mit Darkrai – Start und Konter

Wann geht es los? Wie immer startet die Raid-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Schon vorher könnt ihr an den teilnehmenden Arenen die dunklen Raid-Eier sehen, die einen Stufe-5-Kampf ankündigen. Um 19:00 Uhr ist das Event dann beendet und in Raids solltet ihr anschließend wieder eine große Auswahl an Raidbossen finden.

Die besten Konter gegen Darkrai:

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Lucario mit Konter und Aurasphäre Machomei mit Konter und Wuchtschlag Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Zacian mit Ruckzuckhieb und Knuddler Skaraborn mit Konter und Vielender Togekiss mit Charme und Zauberschein Kapilz mit Konter und Wuchtschlag Toxiquak mit Konter und Wuchtschlag Lauchzelot mit Konter und Nahkampf

Mega-Entwicklungen: Setzt ihr im Kampf auf Mega-Entwicklungen, dann nutzt diese gegen Darkrai:

Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere

Mega-Schlapor mit Fußkick und Fokusstoß

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Sind eure Pokémon noch nicht mit dabei? In unserem Konter-Guide zeigen wir euch weitere starke Angreifer und die Schwächen des Raidbosses:

Pokémon GO: Darkrai Konter-Guide – Beste Angreifer gegen den Raid-Boss

Wie viele Trainer? Mit Trainern und Pokémon auf dem maximalen Level und den Top-Angreifern könnt ihr Darkrai zu dritt besiegen.

Trainer, die noch nicht das maximale Level erreicht haben, aber schon mindestens Level 30 sind, sollten sich in größeren Gruppen aus 5-6 Spielern zusammentun. Sucht ihr noch Mitspieler? So findet ihr neue, weltweite Freunde in Pokémon GO für Fernraids.

So schafft ihr die Raids schnell und könnt innerhalb des Events noch mehr Kämpfe absolvieren.

Gibt es Darkrai als Shiny? Ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr die schillernde Version von Darkrai fangen.

Im Vergleichsbild mit der normalen Version von Darkrai (links) und dem Shiny (rechts) sind die Unterschiede deutlich

Was bringt die nächste Raid-Stunde? Die nächste Raid-Stunde in Pokémon GO findet am 3. November statt. Ihr trefft dann wieder auf Darkrai in den Raids. Später im Monat folgen dann Kobalium, Terrakium und Viridium sowie Cresselia.

Die Abwechslung in Raids ist interessant und bringt euch starke Pokémon für eure Sammlung. Damit ihr keinen wichtigen Termin verpasst, haben wir für euch eine Übersicht auf MeinMMO: Alle Events im November 2021 bei Pokémon GO und welche sich lohnen.

Macht ihr heute bei der Raid-Stunde mit Darkrai mit? Wenn ja, dann schreibt uns doch hier in die Kommentare, aus welchen Angreifern euer Team besteht.