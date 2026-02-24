Pokémon GO: Portale am Himmel – Welches Monster steckt dahinter?

In Pokémon GO erscheinen immer mal wieder Portale am Himmel. Doch was, oder besser gesagt wer, steckt dahinter?

Es gibt ein Phänomen in Pokémon GO, was euch vielleicht selbst schonmal aufgefallen ist: Erscheinungen am Himmel, die aussehen wie Portale. Immer wieder gibt es Events, in denen ihr dieses Himmelsphänomen beobachten könnt.

Wir haben uns für euch angeguckt: Wer oder was steckt dahinter? Und was bringen diese Portale im Spiel?

Ein Monster sorgt für die Portale

Wer sorgt für die Portale? Hinter diesen Portalen steckt das Monster Hoopa. Es ist ein mysteriöses Pokémon, das seit der 6. Generation existiert. Es kann in der gebannten Form vorkommen, in der es die Typen Psycho und Geist besitzt sowie in der entfesselten Form mit den Typen Psycho und Unlicht.

An seinem Körper besitzt Hoopa goldene Ringe, die das Monster in beliebige Größen dehnen kann. Und genau aus diesen Ringen kann Hoopa Portale erschaffen und damit Sachen, oder auch Monster, aus anderen Orten teleportieren.

Vergleicht ihr die Ringe mit den Portalen von Hoopa, dann erkennt ihr eine starke Ähnlichkeit. Beide Formen von Hoopa gehören übrigens auch zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

links: Hoopa (entfesselte Form), rechts: Portal im Spiel

Was bringen die Portale? In Pokémon GO sorgen die Portale für Pokémon, beispielsweise für Bosse in Raids, die Hoopa mit seinen Portalen in die Welt spült. Dies ist zum Beispiel im „Weg nach Kalos“-Event der Fall. Hier sorgen die Portale von Hoopa dafür, dass jeden Tag unterschiedliche Bosse in den 5-Sterne-Raids erscheinen.

Die Portale sind dabei lediglich kosmetischer Natur und sollen für Stimmung im Spiel sorgen. Seht ihr solch ein Portal am Himmel, bedeutet das also nicht, dass unmittelbar nach dem Erscheinen eines Portals ein neuer Raid gestartet ist.

Sie haben also keinen direkten Einfluss auf das Spiel, sondern sollen eher die Stimmung und die Inhalte eines Events untermauern und für etwas Lore in Pokémon GO sorgen.

Hoopa gehört mit seinen Portalen zu den Pokémon, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Es gibt auch andere Monster, die im Vergleich zu vielen anderen Monstern aus der Reihe fallen. Dazu gehören auch die Ultrabestien, die aussehen wie weggeworfene Pokémon, was sie im Grunde auch sind.