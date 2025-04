Der neue GO Pass April irritiert die Trainer von Pokémon GO mit unterschiedlichen Aufgaben – Woran liegt das?

In Pokémon GO wird aktuell ein neues Feature getestet. Das sorgt für Verwirrung in der Community.

Was ist der GO Pass? Der GO Pass ist eine Art Battle Pass, der bereits zur GO Tour 2025 aktiv war. Seit dem 1. April gibt es ihn nun in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante wieder im Spiel.

In den sozialen Medien berichten einige Trainer, wie unterschiedlich die Details des Passes bei ihnen sind. Dabei kann es nicht nur zu unterschiedlichen Möglichkeiten kommen, Ränge im Pass aufzusteigen, sondern sogar zu unterschiedlichen Belohnungen.

Aufgaben, Punkte, Belohnungen

Verfügbarkeit des Passes: Der größte Unterschied beim GO Pass, ist die Verfügbarkeit an sich. Während es einige Trainer und Regionen gibt, in denen der Pass bisher nicht zur Verfügung steht, ist er in anderen verfügbar.

Auf Reddit berichten mehrere Trainer von der US-Ostküste, dass sie keinen GO Pass haben. Trainer, die in Australien leben, melden teilweise Unterschiedliches. Einige Trainer haben Zugriff auf den GO Pass, andere wiederum nicht.

Punkte für Rangaufstieg: Wollt ihr im GO Pass Ränge aufsteigen, dann müsst ihr jeweils 100 Punkte für einen Rang sammeln. Punkte erhaltet ihr für das Fangen von regulären und legendären Monstern sowie für das Ausbrüten. Auch hierbei gibt es laut Berichten auf Reddit Unterschiede.

Dabei ist die Wertigkeit, wie viele Punkte es für die Aktivitäten gibt, unterschiedlich. Folgende Varianten sind bekannt:

Legendäres Pokémon fangen: 50 Punkte; Ei ausbrüten: 20 Punkte; reguläres Monster fangen: 2 Punkte

Legendäres Pokémon fangen: 100 Punkte; Ei ausbrüten: 40 Punkte; reguläres Monster fangen: 5 Punkte

Ebenfalls ist die Menge an Punkten, die täglich gesammelt werden können, teilweise unterschiedlich. Hier gibt es Limits von 125 Punkten, 250 Punkten sowie 300 Punkten. Die letzten beiden Limits können bei Trainern auftauchen, die die erhöhte Anzahl an Punkten beim Fangen von Monstern und dem Ausbrüten von Eiern besitzen.

Tägliche und wöchentliche Aufgaben: Im GO Pass könnt ihr tägliche und wöchentliche Aufgaben haben, die euch zusätzliche Punkte einbringen. Auch hier sind Unterschiede zu sehen. Bei manchen Trainern gibt es nur wöchentliche Aufgaben, bei einigen nur tägliche und bei anderen sogar keine der beiden Varianten.

Belohnungen: Auch bei den Belohnungen gibt es Unterschiede. Wie in einem weiteren Beitrag auf Reddit zu sehen ist, können einige Trainer die letzte Belohnung auf Rang 50 sowie andere auf Rang 100 erhalten. Hierbei handelt es sich in der bezahlten Variante um den Glücks-Klimbim, der in der Vergangenheit für Frust bei Trainern sorgte.

Warum gibt es Unterschiede? Wie Niantic zum Start der Funktion mitteilte, wird das Feature aktuell im Spiel getestet. Dadurch können auch die Unterschiede bei den Trainern erklärt werden.

Bei großen Rollouts von neuen Features ist es bei Pokémon GO üblich, dass die Funktionen erst nur bei einem Teil der Trainer zur Verfügung gestellt werden. Daher kommt es vor, dass nicht alle Trainer die neue Funktion im Spiel besitzen.

Tests, bei denen neue Funktionen sogar in unterschiedlichen Varianten bei den Trainern getestet werden, gab es in der Vergangenheit nicht, ist aber bei einer größeren neuen Funktion nicht sonderlich überraschend.

Ob und wann der GO Pass für alle Trainer vollständig im Spiel zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt. Die Ergebnisse des aktuellen Tests können darauf Einfluss nehmen, in welcher genauen Form die Funktion ihren endgültigen Weg ins Spiel findet – wenn der Test erfolgreich verläuft.

Egal, ob es diese Funktion bei euch bereits im Spiel gibt oder nicht: die Events im April stehen für alle Spieler zur Verfügung. Dabei gibt es wieder verschiedene Inhalte und Boni, die in den Events aktiv sein werden. Wann die Events stattfinden, seht ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.