Community ist sauer über ein teures Item in Pokémon GO – „Nichts hat mich je mehr verärgert“

Pokémon GO brachte im Zuge der GO Tour 2025 ein neues Item ins Spiel. Das sorgt aktuell jedoch für gefrustete Trainer in der Community.

Um welches Item handelt es sich? Habt ihr euch das Ticket für die GO Tour 2025 gekauft und ordentlich Fortschritt im Tour-Pass erlangt, dann konntet ihr hier als Belohnung den sogenannten Glücks-Klimbim erhalten. Setzt ihr dieses Item bei einem Freund ein, mit dem ihr bereits die Stufe „Super-Freunde“ erreicht habt, dann werdet ihr sofort Glücks-Freunde.

Doch genau dieses Item sorgt nun für Frust in der Community. Und dafür gibt es nicht nur einen, sondern aktuell sogar 2 Gründe.

Wenig Zeit, viele Probleme

Warum sorgt das Item für Frust? Der erste Kritikpunkt der Community liegt in der begrenzten Zeit, die zur Nutzung des Items zur Verfügung steht. Obwohl es von Niantic kommuniziert wurde, dass der Glücks-Klimbim nur bis zum 9. März 2025 um 18:00 Uhr eingesetzt werden kann, scheinen viele Trainer diese Info nicht wahrgenommen zu haben.

Wenn ihr den Klimbim bei einem Freund einsetzt und dieser damit zum Glücks-Freund geworden ist, dann habt ihr anschließend keine Begrenzung, in welcher ihr den nächsten Tausch durchführen müsst. Die Community ist dennoch von der zeitlichen Begrenzung des Items frustriert.

Einige der Kommentare dazu auf Reddit lauten:

„Nichts hat mich jemals mehr verärgert […] Dann stelle ich fest, dass es ein Zeitlimit für das Herzstück gibt? Was für ein kompletter Witz“, schreibt TheGodskin, der Autor des Beitrags.

„Es ist sinnlos, dass sie eine so kurze Frist gesetzt haben, um sie zu nutzen“, meint AnnualExpression3297.

„Ich habe mich schon geärgert, dass es 3 Pässe für die Einall-Tour gab, aber jetzt setzen sie Zeitlimits? Niantic, macht weiter so, ihr verliert uns“, merkt Nullus777 an.

„Es soll vermutlich Leute davon abhalten, garantierte Glücks-Tausche für beliebige Pokémon zu verkaufen“, vermutet astralsgf.

Welcher ist der zweite Kritikpunkt? Einige Trainer in der Community berichten außerdem, dass es bei ihnen zu Problemen mit dem Glücks-Tausch gekommen ist, der durch das Item ausgelöst wurde.

Hierbei wurde das Item eingesetzt und auch ein Glücks-Tausch angezeigt. Nach dem Tausch selbst, stellten die Trainer jedoch fest, dass die getauschten Pokémon keine Glücks-Pokémon waren. Davon berichtet beispielsweise der Trainer NeverDeadZombie auf Reddit.

Das gleiche Problem hat auch der Redditor ExtremeSauce erlebt. Nachdem er daraufhin den Support von Pokémon GO angeschrieben hat, wurde zwar der Glücks-Klimbim ersetzt, die getauschten Pokémon jedoch nicht zurückgesetzt, wie er ebenfalls auf Reddit berichtet.

Das heißt, dass er zwar einen weiteren Glücks-Tausch auslösen kann, die zuvor getauschten Monster jedoch nicht mehr tauschbar sind.

Wie seht ihr das? Habt ihr selbst Probleme mit dem Item gehabt? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.

Die GO Tour 2025 fand am Wochenende statt und damit auch das erste große Event des Jahres in Pokémon GO. Doch auch nach diesem Event, gibt es noch viele weitere, die im Spiel auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das in den kommenden Wochen sind, dann haben wir die passende Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO für euch.