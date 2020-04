In Pokémon GO steht morgen der Start des Oster-Events 2020 an. Neue Shinys, Eier-Boni und Hut-Pokémon warten auf euch. Wir geben die Übersicht.

Wann läuft das Oster-Event? Beginnen wird es morgen, am 8. April, um 8:00 Uhr Ortszeit. Eine ganze Woche könnt ihr die Boni dann ausnutzen und erst am kommenden Donnerstag, dem 16. April, um 22:00 Uhr Ortszeit ist das Event zu Ende.

Ob sich das Frühlings-Event lohnen wird, verraten wir euch in diesem Artikel.

Alle Infos zum Oster-Event 2020

Welche Boni gibt es? Die Liste der Boni ist lang. So könnt ihr euch auf folgende Dinge freuen:

In der Wildnis erscheinen Owei, Chaneira, Voltilamm, Marill und Flemmli vermehrt

Shiny Owei kommt erstmalig ins Spiel

Haspiror mit Blumenkranz und Pikachu mit Blumenhut tauchen erstmalig in der Wildnis auf – Auch als Shiny

Aus 2-km-Eiern schlüpfen folgende Pokémon: Pichu und Togepi mit Blumenkranz, Wonneira, Mampfaxo, Rabauz, Klingplim und Riolu

In Geschenken werdet ihr ausschließlich 2-km-Eier finden

In Feldforschungen findet ihr Pokémon wie Alola-Kokowei, Azumarill und Ohrdoch

Im Shop gibt es neue Avatar-Items rund um Togepi

Doppelte Bonbons beim Ausbrüten von Pokémon

Glückseier halten eine Stunde lang

Was kann man über die Spawns sagen? Die angekündigten Pokémon versprechen viele Shiny-Checks. Einzig Marill kann normalerweise nicht als Shiny gefunden werden. Hier könnte es allerdings eine Änderung geben, denn zuletzt konnte man auch Shiny Mogelbaum fangen, obwohl es vorher nicht möglich war.

Besonders interessant dürfte wohl Chaneira sein. Das Pokémon kann seit dem Valentinstags-Event 2020 Shiny sein und ist außerhalb von Events durchaus selten. Ihr könntet also gute Chancen auf ein seltenes Shiny haben.

Die Hut-Pokémon haben wieder einen gewissen Sammlerwert und ihr solltet euch zumindest jeweils ein Exemplar sichern.

Shiny Owei wird als neues Shiny ebenfalls interessant. Ihr werdet es gut erkennen, denn es ist golden, anstatt pink.

Dieser Bonus ist sowieso aktiv: Aufgrund der Corona-Krise ist die Distanz beim Ausbrüten von Eiern seit einigen Wochen halbiert. Dieser Bonus bleibt auch über das Frühlings-Event erhalten. Für 2-km-Eier müsst ihr dann also nur noch einen Kilometer laufen.

Sollte man das Event ausnutzen? Das Wetter wird wohl gut und die Boni sind durchaus interessant. Dennoch solltet ihr bedenken, dass es wegen des Coronavirus weiterhin Beschränkungen beim Rausgehen gibt. Spielt also lieber von Zuhause aus, denn das funktioniert bei den erhöhten Spawns und dem verbesserten Rauch sehr gut.

Ihr könnt sogar Eier von Zuhause ausbrüten. Diesen Bonus könnt ihr also auch problemlos nutzen.

Ansonsten könnte es zum Oster-Event bereits zu den Raids von Zuhause kommen. Dataminer haben bereits einen passenden Raid-Pass gefunden und es könnte schon bald losgehen.