Dank eines neuen Features in Pokémon GO lohnt es sich jetzt richtig, mit euren Freunden zu spielen

In Pokémon GO gibt es eine Änderung an einem Feature. Und das macht das Spielen mit euren Freunden nun richtig lohnenswert.

Was ist das für ein Feature? Das Feature, welches jetzt eine starke Änderung erhalten hat, ist das Party Play. Dies ist eine Funktion, bei der ihr mit euren Freunden gemeinsam spielen könnt und neben einem Bonus beim Raiden auch gemeinsam Herausforderungen absolvieren könnt.

Hier gibt es nun eine Änderung, bei der ihr und eure Freunde gemeinsam vom Einsatz von Items profitieren könnt. Und das kann sich richtig lohnen.

Ein Item, bis zu 4 Profiteure

Was ist das für eine Änderung? Bei der Änderung handelt es sich um das Teilen von Items, sodass die gesamte Gruppe davon profitieren kann. Im Laufe des Jahres gab es bereits einen Fund, der diese Verbesserung angedeutet hat.

Wie Trainer auf Reddit berichten, ist das neue Feature im Party Play bei den ersten Trainern mittlerweile live.

Den Beitrag von Reddit binden wir hier für euch ein:

Wie funktioniert das? Wie in dem Beitrag zu sehen ist, könnt ihr nun die Items Rauch, Glücks-Ei und Sternenstück in eurer Gruppe teilen. Dies sorgt dafür, dass alle Mitglieder der Gruppe von dem Item profitieren.

Die Dauer der Items wird dabei im Vergleich zur Einzelnutzung halbiert, jedoch auf die gesamte Gruppe übertragen. Benutzt ihr also für eure Gruppe ein Rauch, dann ist der Effekt vom Item nur 30 Minuten lang, statt 60 Minuten. Dafür wirrd der Effekt für eure gesamte Gruppe nutzbar.

Befindet ihr euch also in einer Gruppe aus 4 Spielern und jeder von euch benutzt einen Rauch, dann kann die gesamte Gruppe insgesamt 2 Stunden vom Effekt profitieren, obwohl jeder einzelne Trainer nur einen Rauch benutzt hat. Somit verdoppelt sich die effektive Dauer, wenn alle Trainer das Item benutzen.

So richtig lohnt sich der Effekt entsprechend erst ab mindestens 3 Spielern in einer Gruppe. Mit 4 Spielern nutzt ihr den Effekt optimal aus.

Bei dem Glücks-Ei und dem Sternenstück ist die Dauer pro aktiviertem Item auch halbiert und liegt somit bei 15, statt 30 Minuten.

Wozu ist das nützlich? Diese neue Funktion ist vor allem nützlich, um eure Items in Gruppen effektiv zu nutzen und mehr von der Nutzung zu profitieren.

Zusätzlich können eure Freunde, die sich mit euch in einer Gruppe befinden, von eurem Effekt profitieren, wenn ihr die Items nur für einen kurzen Zeitraum und einen bestimmten Zweck aktiviert. Beispielsweise, wenn ihr ein Glücks-Ei verwendet, um die Erfahrungspunkte durch einen neuen Freundeslevel zu steigern.

Auch an Events wie dem Community Day kann die neue Funktion sehr hilfreich sein. An diesen Events liegt die Wirkdauer von Rauch meistens bei 3 Stunden. Wenn auch hier die halbierte Dauer gilt, dann bringt ein aktivierter Rauch in der Gruppe bei solchen Events 1,5 Stunden Rauch für alle Gruppenmitglieder.

Was haltet ihr von der neuen Änderung? Habt ihr sie vielleicht bereits selber profitiert? Wo werdet ihr sie einsetzen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im August 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch parat.