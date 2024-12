In der neuen Season in Pokémon GO könnt ihr kostenlos viel mehr Raids absolvieren

Die neue Season in Pokémon GO ist vor wenigen Tagen gestartet. Und diese kann sich vor allem für euch lohnen, wenn ihr gerne in Raids unterwegs seid.

Wie lange läuft die neue Season? Die neue Season, die den Namen „Duales Schicksal“ trägt, ist am 3. Dezember 2024 gestartet. Sie wird bis zum 4. März 2025 laufen. Hier erwartet euch unter anderem die Rückkehr von starken, legendären Pokémon sowie neue Dyna- und Gigadynamax-Monster.

Vor allem ein Bonus, der über die gesamte Season aktiv ist, dürfte für diejenigen unter euch interessant sein, die gerne Raids absolvieren. Und er ist komplett kostenlos für euch.

Hier seht ihr den Trailer zur neuen Season:

Mehr Pässe = mehr Raids

Was ist das für ein Bonus? Normalerweise könnt ihr jeden Tag einen kostenlosen Raid-Pass erhalten, wenn ihr aktuell keinen besitzt und dann die Scheibe einer Arena dreht. Diesen könnt ihr benutzen, um lokal an einem beliebigen Raid teilzunehmen.

In dieser Season ist genau dieser Bonus erhöht. Dabei könnt ihr nicht nur einen, sondern sogar 2 kostenlose Pässe jeden Tag erhalten. Auch diese erhaltet ihr durch das Drehen der Scheiben von Arenen.

Habt ihr bereits einen kostenlosen Pass in eurem Inventar, dann müsst ihr diesen zuerst benutzen, bevor ihr den zweiten erhalten könnt.

Wofür lohnen sich die Pässe aktuell? Noch bis zum Samstag, dem 7. Dezember 2024 um 20:00 Uhr habt ihr Zeit, um Fatalitee im „Abwarten und Tee trinken“-Event herauszufordern. Dieses Pokémon ist aktuell zum ersten Mal im Spiel verfügbar.

Am 14. Dezember 2024 habt ihr außerdem die Möglichkeit, die Pässe für 2 der stärksten Angreifer im Spiel zu nutzen. An diesem Tag findet der Fusions-Raid-Tag statt und bringt Necrozma in seiner Morgenschwinge- und Abendmähne-Form zurück ins Spiel, bei denen ihr Fusionsenergie für die beiden Monster sammeln könnt.

Apropos nutzen: In Pokémon GO fallen viele jeden Tag viele Daten an. Diese Daten können genutzt werden, um sie auszuwerten und für bestimmte Anwendungsfälle zu nutzen. Und genau das wird auch gemacht: Niantic nutzt Daten aus Pokémon GO, um eine große KI zu trainieren – Das ist ihr Plan.