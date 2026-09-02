Pokémon GO kündigt nächstes Mega-Monster an, das direkt vom neuen Update profitiert

Ein neues Mega-Monster wird sein Debüt in Pokémon GO feiern. Welches es ist und was euch beim Event erwartet, zeigt euch MeinMMO.

Gerade erst wurden Neuerungen in Pokémon GO angekündigt, die Mega-Entwicklungen noch besser machen, da gibt es bereits die nächste Ankündigung: eine neue Mega-Entwicklung.

Das Monster wird im Zuge eines Super-Mega-Raid-Tags erscheinen, der am Samstag, dem 19. September 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden wird. Und es könnte direkt zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

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Neues Monster und eine starke exklusive Attacke

Um welches Monster handelt es sich? Beim Super-Mega-Raid-Tag wird Mega-Staraptor sein Debüt in Pokémon GO feiern. Das Monster stammt aus der 4. Generation und besitzt in der regulären Form die Typen Normal und Flug. Als Mega-Entwicklung besitzt es die Typen Flug und Kampf. Ihr könnt es direkt zum Start, mit etwas Glück, auch als Shiny erhalten.

Außerdem besitzt Mega-Staraptor die Möglichkeit, das Super-Max-Level zu erreichen. Durch das neue Update der Mega-Entwicklungen erhält es dadurch die Möglichkeit, eine weitere Lade-Attacke zu erlernen, die mit jedem Mega-Level zudem stärker wird. Als exklusive Attacke wird das Monster Sturzflug+ einsetzen können.

Wie stark wird das Monster? Es ist davon auszugehen, dass sich Mega-Staraptor weit oben unter den stärksten Angreifern vom Typ Flug platzieren wird. Bereits die reguläre Form des Monsters gehört zu den besten Angreifern vom Typ Flug.

Welche weiteren Inhalte gibt es? Das Debüt von Mega-Staraptor wird zudem von folgenden Boni begleitet:

erhöhte Chance darauf, Shiny-Staraptor in Super-Mega-Raids zu erhalten

Staraptor besitzt direkt Mega-Level 1, wenn ihr es aus Raids erhaltet

bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe durch die Fotoscheiben von Arenen

Fern-Raid-Limit wird auf 20 angehoben (von Samstag, dem 19. September 2026 um 2:00 Uhr, bis Sonntag, dem 20. September 2026 um 5:00 Uhr)

kostenlose befristete Forschung, bei der ihr einen Premium-Kampf-Pass und ein Guardevoir erhalten könnt

optionales Event-Ticket für 4,99 $ (ungefähr 5 €), das euch bis zu 8 weitere Raid-Pässe durch Arenen bringt, eine erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL in Raids sowie 5.000 zusätzliche EP und Sternenstaub für Super-Mega-Raids

Was sagt ihr zu dem Monster? Werdet ihr es euch schnappen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch im aktuellen Monat außerdem im Spiel erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr eine Übersicht mit allen Inhalten des Events.