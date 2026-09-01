Pokémon GO macht die stärksten Monster im Spiel noch besser

In Pokémon GO gibt es Neuerungen für die ohnehin starken Mega-Entwicklungen. Und die sollten nicht unterschätzt werden.

Wenn ihr es auf starke Monster in Pokémon GO abgesehen habt, dann kommt ihr um eine Sorte an Monstern nicht herum: die Mega-Entwicklungen. Sie sind temporäre Entwicklungen, die eure Monster nochmal bedeutend stärker machen als die regulären Varianten.

Nun wurden 2 Änderungen angekündigt, die die Mega-Entwicklungen betreffen. Während eine sie noch stärker macht, sorgt die zweite für mehr Vielseitigkeit, die einen Modus im Spiel stark verändern könnte.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Mehr Attacken, mehr Schaden

Was ist die erste Änderung? Während die beiden Formen von Mega-Mewtu neue Lade-Attacken und Abenteuereffekte erhalten, werden mit Beginn des Mega-Finales auch andere Mega-Entwicklungen noch stärker gemacht. Davon betroffen sind alle Mega-Entwicklungen, die das Super-Max-Level erreichen können.

Diese Monster werden mit Beginn des Mega-Finales, das am 5. und 6. September 2026 stattfinden wird, eine zusätzliche Lade-Attacke lernen können. Die Attacke wird nicht erst mit Erreichen des letzten Mega-Levels, sondern bereits ab dem ersten freigeschaltet.

Außerdem soll der Schaden der Attacken mit jedem Mega-Level steigen, was Mega-Monster noch stärker machen kann.

Bisher heißt es, dass die Lade-Attacken nicht in Arenen gegen Monster von anderen Trainern eingesetzt werden können, jedoch in der Kampfliga. Der Einsatz in Raids wird nicht explizit erwähnt, aber auch nicht verneint.

Einzug in einen neuen Modus

Was ist die zweite Änderung? Apropos Kampfliga: auch hier gibt es eine Änderung, die die Mega-Entwicklungen betrifft. Am Dienstag, dem 8. September 2026, beginnt die Kampfliga der aktuellen Season Abendgoldpfade. Und ab diesem Zeitpunkt könnt ihr Mega-Entwicklungen auch in der Kampfliga einsetzen.

Für den Einsatz in der Super- und der Hyperliga sollen die WP von Mega-Entwicklungen reduziert werden, damit sie den WP-Anforderungen der Ligen entsprechen. Diese Verringerung ist jedoch nur von temporärer Natur und nur für die Kämpfe in den Ligen aktiv. Endet der Kampf, erhalten eure Mega-Entwicklungen wieder die gewohnten WP-Werte.

Wie genau die Reduzierung abläuft, ist noch nicht bekannt. Es wird sich also zeigen, ob immer ein bestimmter Wert an WP-Punkten abgezogen wird oder ob sie grundsätzlich so stark reduziert werden, dass ihr sie immer in der Super- bzw. der Hyperliga einsetzen könnt. So oder so sollten Mega-Monster in der Kampfliga einige neue Möglichkeiten und Strategien bieten können.

Was haltet ihr von den Änderungen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events und Inhalte der frisch angebrochene Monat mitbringt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf Seite 2 findet ihr alle Termine der Kampfliga zur aktuellen Season