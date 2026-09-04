Pokémon GO: Nach über 6 Jahren ist mein seltenes Mewtu nichts mehr wert – endlich!

Das Mega-Finale in Pokémon GO bringt das lang vermisste Rüstungsmewtu zurück. Richtig so, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk – auch, wenn manche das nicht so sehen.

An diesem Wochenende endet eine Ära in Pokémon GO: Nach 6 Jahren der Abwesenheit kehrt das Mewtu in Rüstung zurück!

Es ist ein besonderes Pokémon. Es ist nicht nur das wohl coolste „Kostüm“-Pokémon, es ist auch schlichtweg extrem selten. Es hatte überhaupt nur kurze Auftritte, die man leicht verpassen konnte – selbst, wenn man 2019 und 2020 schon gespielt hatte. Und wer danach erst mit Pokémon GO angefangen hat, konnte seine Hoffnung auf Rüstungs-Mewtu erstmal begraben. Außer, man ergatterte irgendwie eines über Tausch.

Ich habe mein Rüstungsmewtu damals am 2. März 2020 am Hannoveraner Hauptbahnhof gefangen. Ich stieg gerade aus der Bahn, war auf dem Weg in die Innenstadt und öffnete das Spiel – nur um völlig zufällig zu sehen, dass direkt vor dem Bahnhof ein Raid lief, der pickepackevoll mit Spielern war. Da stieg ich ein, schnappte es und freute mich.

Alleine hätte ich das Monster damals nicht besiegen können, und aktive Gruppen in der Nähe hatte ich auch nicht wirklich. Seitdem sah ich nie wieder ein Rüstungsmewtu.

Mir ist erst letztens wieder aufgefallen, wie speziell das Pokémon ist. Ich hatte mein Rüstungsmewtu nämlich versuchsweise als Kumpel gesetzt, weil es angeblich Mega-Energie für beide Mega-Mewtus sammeln sollte. Das stellte sich nicht als korrekt heraus.

Dafür bekam ich aber eine Nachricht von einem Kumpel, die einfach nur aus einem Screenshot meines Bildschirms und den Worten „Dude what?“ bestand, eben weil Rüstungsmewtu so selten ist.

Sowas war mir in der Form tatsächlich in all den Jahren des Spielens noch nie passiert. Nun kriegen alle eine neue Gelegenheit darauf – doch nicht allen gefällt das.

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Mewtus Rückkehr war überfällig

Also erstmal wichtig: Das überbordende Feedback, das man online sieht, drückt vor allem Freude über die Rückkehr aus. Klar, denn offenbar hat nur ein Bruchteil der Spielerschaft so ein Rüstungsmewtu und die anderen können endlich aufholen.

Doch gleichzeitig sieht man auch einige Kommentare, die sich nicht darüber freuen. Gründe dafür? Man sieht Argumentationen, dass dies ein spezielles Pokémon gewesen sei, das zeigt, wie lang man schon dabei ist. Manche haben es als wertvolles Tauschobjekt gesehen, das nun seinen Wert verliert. Und wieder andere wünschen sich einfach, dass es ein paar seltene Dinge gibt, die man nicht einfach so wiedererhält.

Das ist sicher irgendwo auch legitim, aber schauen wir uns das Thema mal ehrlich an. Sechs Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Leute, die seitdem erst angefangen haben zu spielen, hatten null Chance auf eines der absolut coolsten Pokémon im Spiel. Das ist nicht fair, und letztlich wollen viele von uns einfach nur einen vollen Pokédex haben.

Pokémon GO ist in erster Linie ein Sammelspiel. Die Rückkehr war überfällig.

Zudem reden wir hier von einem einzelnen Wochenende (Stand jetzt, jedenfalls). Auch danach wird nicht jeder ein Rüstungsmewtu haben.

Und, das haben einige vielleicht nicht bedacht: Die alten Rüstungsmewtu kann man nun theoretisch gegen neue tauschen und sich so ein garantiertes Glückspokémon sichern. Denn Monster von 2020 oder früher triggern automatisch einen Glückstausch, solange man sein Limit von 45 dieser Tausche noch nicht ausgereizt hat. Eine gute Gelegenheit auf ein Lucky, also!

Was ich verstehen kann, ist der Ärger von manchen Spielern, die beispielsweise gerade erst ihren goldenen Kronkorken für ein Rüstungs-Mewtu eingesetzt haben oder sich gerade erst einen hochwertigen Tausch geleistet haben, um eines zu erhalten. Das ist dann tatsächlich blödes Timing.

Aber ich glaube, bei Pokémon GO ist man sowieso ganz gut beraten, im Zweifel einfach abzuwarten, bis seltene Monster wiederkommen. Klar, FOMO ist manchmal hart in diesem Spiel. Aber am Ende, stellen wir insbesondere dieses Wochenende fest, kommt ja doch alles irgendwann wieder. Selbst das legendäre Pokémon in Rüstung, das über Jahre hinweg verschollen war.

Genug davon! Am Wochenende stehen jedenfalls die Raids an. Wenn ihr euch das Mewtu mit Rüstung schnappen wollt, solltet ihr euch auf einen nicht ganz einfachen, aber gemeinsam machbaren Raid einstellen. Das Monster hat zwar viel Defensive, aber mit Team-Play und den richtigen Mitspielern ist es knackbar. Welche Pokémon setzt man am besten ein? Das zeigen euch unsere besten Konter gegen Mewtu mit Rüstung in Pokémon GO 2026.