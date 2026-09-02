Pokémon GO: Mewtu in Rüstung Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

In Pokémon GO kehrt Mewtu zurück und trägt diesmal eine Rüstung. Doch welche Pokémon sind gut und mit wie vielen Spielern kann man Mewtu bezwingen?

Um dieses Mewtu geht es: Nach jahrelangem Warten kehrt Mewtu in Rüstung endlich zurück. Ihr könnt das besondere Mewtu beim Mega-Finale des GO Fests 2026 herausfordern und eurer Sammlung hinzufügen. Dafür habt ihr am 5. und 6. September 2026 jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr die Möglichkeit.

Wir zeigen euch, auf welche Konter ihr hierfür optimalerweise zurückgreifen solltet und gegen welche Typen das Mewtu eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

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Mewtu in Rüstung besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Necrozma (Morgenschwinge) mit Psychoklinge und Schattenstrahl Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Spukball Mega-Despotar mit Biss und Wirbler Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Spukball Crypto-Trikephalo mit Biss und Wirbler Crypto-Despotar mit Biss und Wirbler Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Absol mit Standpauke und Wirbler Mega-Skaraborn mit Zornklinge und Vielender Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer Crypto-Darkrai mit Standpauke und Spukball Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Lunala mit Dunkelklaue und Spukball Mega-Brutalanda mit Biss und Wirbler Mega-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer Mega-Quajutsu mit Finte und Surfer+ Trikephalo mit Biss und Wirbler Crypto-Absol mit Standpauke und Wirbler Schwarzes Kyurem mit Dunkelklaue und Frostvolt

Schwächen von Mewtu in Rüstung: Da Mewtu generell vom Typ Psycho ist, solltet ihr vor allem auf Angriffe der Typen Unlicht, Käfer und Geist setzen, da es gegen diese Typen eine Schwäche besitzt.

Gibt es Mewtu in Rüstung auch als Shiny? Nein. Ihr könnt lediglich die reguläre Variante des Monsters erhalten, nicht jedoch die Shiny-Form.

Wie viele Trainer werden benötigt? Wollt ihr das starke, legendäre Monster besiegen, dann solltet ihr mindestens auf 3 Trainer im Kampf setzen. Besitzt ihr nicht die besten Konter oder habt sie nur auf einem niedrigen Level, dann solltet ihr weitere Trainer für den Kampf mobilisieren.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr antretet: ihr solltet bereits vorher euer Raid-Team zusammenstellen. So könnt ihr in jedem Kampf direkt mit eurem besten Team antreten und könnt außerdem in jeder einzelnen Raid-Lobby noch etwas Zeit sparen: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.