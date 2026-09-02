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Pokémon GO: Mewtu in Rüstung Konter – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

NoahStruthoff1 Noah Struthoff Lesezeit 2 Minuten

In Pokémon GO kehrt Mewtu zurück und trägt diesmal eine Rüstung. Doch welche Pokémon sind gut und mit wie vielen Spielern kann man Mewtu bezwingen?

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Um dieses Mewtu geht es: Nach jahrelangem Warten kehrt Mewtu in Rüstung endlich zurück. Ihr könnt das besondere Mewtu beim Mega-Finale des GO Fests 2026 herausfordern und eurer Sammlung hinzufügen. Dafür habt ihr am 5. und 6. September 2026 jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr die Möglichkeit.

Wir zeigen euch, auf welche Konter ihr hierfür optimalerweise zurückgreifen solltet und gegen welche Typen das Mewtu eine Schwäche besitzt (Typ-Effektivität).

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Mewtu in Rüstung besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Necrozma (Morgenschwinge) mit Psychoklinge und Schattenstrahl
  2. Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Spukball
  3. Mega-Despotar mit Biss und Wirbler
  4. Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Spukball
  5. Crypto-Trikephalo mit Biss und Wirbler
  6. Crypto-Despotar mit Biss und Wirbler
  7. Mega-Gengar mit Dunkelklaue und Spukball
  8. Mega-Absol mit Standpauke und Wirbler
  9. Mega-Skaraborn mit Zornklinge und Vielender
  10. Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer
  11. Crypto-Darkrai mit Standpauke und Spukball
  12. Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball
  13. Lunala mit Dunkelklaue und Spukball
  14. Mega-Brutalanda mit Biss und Wirbler
  15. Mega-Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere
  16. Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer
  17. Mega-Quajutsu mit Finte und Surfer+
  18. Trikephalo mit Biss und Wirbler
  19. Crypto-Absol mit Standpauke und Wirbler
  20. Schwarzes Kyurem mit Dunkelklaue und Frostvolt

Schwächen von Mewtu in Rüstung: Da Mewtu generell vom Typ Psycho ist, solltet ihr vor allem auf Angriffe der Typen Unlicht, Käfer und Geist setzen, da es gegen diese Typen eine Schwäche besitzt.

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Gibt es Mewtu in Rüstung auch als Shiny? Nein. Ihr könnt lediglich die reguläre Variante des Monsters erhalten, nicht jedoch die Shiny-Form.

Wie viele Trainer werden benötigt? Wollt ihr das starke, legendäre Monster besiegen, dann solltet ihr mindestens auf 3 Trainer im Kampf setzen. Besitzt ihr nicht die besten Konter oder habt sie nur auf einem niedrigen Level, dann solltet ihr weitere Trainer für den Kampf mobilisieren.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr antretet: ihr solltet bereits vorher euer Raid-Team zusammenstellen. So könnt ihr in jedem Kampf direkt mit eurem besten Team antreten und könnt außerdem in jeder einzelnen Raid-Lobby noch etwas Zeit sparen: Tipps zur Organisation von Raid-Teams in Pokémon GO.

Quelle(n):
  1. Pokébattler

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