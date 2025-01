Pokémon GO: Ihr solltet ein Monster im aktuellen Event besonders oft fangen

In Pokémon GO läuft aktuell ein Event, welches euch wie so oft einige Pokémon mitbringt. Eines davon solltet ihr mit Blick auf die Zukunft jedoch verstärkt fangen.

Was ist das für ein Event? Das Mondneujahr-Event ist am Mittwoch, dem 29. Januar 2025 um 10:00 Uhr gestartet und ist noch bis zum Sonntag, dem 2. Februar 2025 um 20:00 Uhr aktiv. Es steht im Zeichen des chinesischen Mondneujahres.

Passend zum neuen Mondjahr, dem Jahr der (Holz-)Schlange, gibt es im Event einige Schlangen-Pokémon zu fangen. Und einem solltet ihr dabei besondere Aufmerksamkeit geben, um später bessere Chancen auf eine seltene Entwicklung zu erhalten.

Jetzt sammeln, später entwickeln

Um welches Pokémon handelt es sich? Einen Fokus solltet ihr auf Dummisel setzen, wie ein aufmerksamer Nutzer auf Reddit feststellt. Das Normal-Pokémon stammt aus der 2. und erhielt in der 9. Generation eine Entwicklung, Dummimisel.

Dabei gibt es 2 Arten der Entwicklung, die beide bisher noch nicht in Pokémon GO freigeschaltet sind: die Zweisegmentform sowie die Dreisegmentform.

In den Hauptspielen habt ihr dabei nur eine Chance von 1 %, bei der Entwicklung von Dummisel die Dreisegmentform von Dummimisel zu erhalten. Dies ist auch bei der Entwicklung von Zwieps zu Famieps der Fall, die beide bereits in Pokémon GO zu finden sind.

Warum sollte ich das Pokémon jetzt fangen? Da davon auszugehen ist, dass es in der Zukunft wie bei Zwieps auch bei Dummisel eine geringere Chance auf die seltenere Entwicklung in Pokémon GO geben wird, solltet ihr das Event nutzen und viele Dummisel fangen.

Idealerweise solltet ihr dabei Sananabeeren einsetzen, um noch mehr Bonbons zu erhalten. Dadurch könnt ihr jetzt bereits viele Bonbons sammeln und auch das eine oder andere Exemplar von Dummisel behalten um optimal vorbereitet zu sein, sobald die Entwicklung freigeschaltet wird.

Wann wird Dummimisel freigeschaltet? Wann genau und in welcher Form die Entwicklung von Dummisel in Pokémon GO möglich ist, ist bisher noch nicht bekannt. Es kann jedoch nicht schaden, sich für diesen Tag bereits im Vorfeld vorzubereiten.

