Pokémon GO boostet die Chance, eure größten Enttäuschungen in Elite-Monster zu verwandeln

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Dort erwarten euch Boni auf das Tauschen mit Freunden sowie eine erhöhte Chance auf mehrere Shinys.

Was ist das für ein Event? In China wird am 17. Februar 2026 das Mondneujahr gefeiert, das sich nach dem chinesischen Mondkalender richtet. In Pokémon GO wird es passend dazu ein Event geben, das am Dienstag, dem 17. Februar 2026 um 10:00 Uhr startet und bis Samstag, den 21. Februar 2026 um 20:00 Uhr läuft.

Neben einigen interessanten Boni könnt ihr euch hier vor allem auch über eine erhöhte Chance auf gleich mehrere Shinys freuen – wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

Tauschen und Sammeln

Welche Boni gibt es im Event? Neben der erhöhten Shiny-Chance bei mehreren Monstern gibt es noch Boni im Mondneujahr-Event:

erhöhte Chance darauf, beim Tauschen mit Freunden Glücks-Pokémon zu erhalten

erhöhte Chance darauf, Glücks-Freunde zu werden

PokéStops können auch ohne den Einsatz eines goldenen Lockmoduls zu Goldenen PokéStops werden

Es lohnt sich also, im Event fleißig Geschenke mit euren Freunden zu tauschen, mit denen ihr bereits den Level „Bester Freund“ erreicht habt, da ihr bei der täglichen Interaktion Glücks-Freunde werden könnt. Passend dazu könnt ihr mehr Geschenke erhalten, versenden und aufbewahren, wenn ihr im aktuellen GO-Pass Level 25 erreicht habt.

Ein Glücks-Monster lohnt sich gleich doppelt: Zum einen reduzieren sich die Sternenstaub-Kosten, wenn ihr Level-Ups durchführt. Außerdem erhalten Monster beim Tausch neue IV-Werte. Erhaltet ihr ein Glücks-Monster, besitzt das Monster mindestens 12 Punkte in allen 3 IV-Werten. Mit etwas Glück könnt ihr so auch ein Hundo (ein Monster mit allen Werten auf 15) erhalten.

Welche Monster haben eine erhöhte Shiny-Chance? Während des Events gibt es gleich 3 Monster, die ihr leichter als Shiny erhalten könnt: Elezeba, Flampion sowie Gierspenst. Elezeba und Flampion gehören zu den Monstern, die ihr im Event in der Wildnis finden könnt. Sie sind jedoch seltener als die anderen Wildnis-Spawns des Events.

Gierspenst erhaltet ihr durch den Einsatz der Münztasche. Um diese zu erhalten, müsst ihr Pokémon GO mit einer Nintendo Switch verbinden. Mit etwas Glück können Gierspenst auch an goldenen PokéStops erscheinen. Diese wird es im Event ebenfalls geben, ohne dass ihr ein Goldenes Lockmodul einsetzen müsst.

Habt ihr keine Münztasche, wird es also recht schwierig werden, Gierspenst zu erhalten.

Welche Monster gibt es im Event? Neben den etwas selteneren Elezeba und Flampion könnt ihr in der Wildnis auch auf Ponita, Galar-Ponita und Krokel treffen. Die 3 Monster haben eine höhere Chance, in der Wildnis zu erscheinen, als Elezeba und Flampion. Während die Shiny-Chance bei Flampion und Elezeba erhöht ist, ist sie bei den restlichen Monstern nicht zusätzlich erhöht.

Weitere Inhalte des Events: Zudem gibt es Event-Feldforschungen, in denen ihr Begegnungen mit Event-Monstern als Belohnung erhaltet. Auch eine Sammler-Herausforderung, in der ihr Sternenstaub und weitere Monster vom Mondneujahr erhalten könnt, ist Teil des Events.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr 200 PokéMünzen, 2 Glücks-Eier, 1 Rauch und weitere Begegnungen mit Elezeba und Flampion.

Nicht nur das Mondneujahr wartet im aktuellen Monat im Spiel auf euch. Es gibt wieder allerhand Events, Raids, Rampenlicht-Stunden und weitere Inhalte. Wenn ihr wissen wollt, was euch wann erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.