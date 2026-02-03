Pokémon GO schenkt euch 400 PokéMünzen, aber ihr müsst sie euch verdienen

Im Februar gibt es wieder einen GO-Pass in Pokémon GO. Und der hat einige starke, kostenlose Belohnungen dabei.

Was ist der GO-Pass? Der GO-Pass ist ein Belohnungs-System in Pokémon GO, bei dem ihr durch das Erfüllen von Aufgaben im Level aufsteigt. Für jedes Level erhaltet ihr eine Belohnung und zusätzlich schaltet ihr auf bestimmten Leveln Boni frei, die bis zum Ende des Passes aktiv sind. Es gibt den GO-Pass in einer kostenfreien und einer kostenpflichtigen Variante.

Am Dienstag, dem 3. Februar 2026 um 10:00 Uhr startet die Februar-Ausgabe des Passes. Sie ist bis Dienstag, dem 3. März 2026 um 10:00 Uhr aktiv. Und hier erwarten euch einige starke Belohnungen – unter anderem 400 kostenlose PokéMünzen.

Aufgaben erfüllen, Belohnungen erhalten

Wie erhält man die Münzen? Wollt ihr die PokéMünzen erhalten, dann müsst ihr Punkte für den GO-Pass sammeln. Ihr könnt jeden Tag eine bestimmte Menge an Punkten erhalten, indem ihr Monster fangt, Eier ausbrütet oder Raids absolviert. Die Menge an Punkten, die ihr täglich sammeln könnt, ist dabei auf 100 begrenzt.

Zusätzlich gibt es tägliche und wöchentliche Aufgaben, die euch mit zusätzlichen Punkten versorgen. Somit könnt ihr, neben der täglich begrenzten Anzahl an Punkten, weiteren Fortschritt erzielen. Um eure Aufgaben und euren Fortschritt zu sehen und eure Belohnungen abzuholen, geht ihr in den Tab „Events“

Auf welchen Leveln gibt es die kostenlosen Münzen? Um die kostenlosen Münzen zu erhalten, müsst ihr die folgenden Level im GO-Pass erhalten:

  • Level 10: 10 PokéMünzen
  • Level 20: 20 PokéMünzen
  • Level 30: 30 PokéMünzen
  • Level 40: 40 PokéMünzen
  • Level 60: 60 PokéMünzen
  • Level 70: 70 PokéMünzen
  • Level 80: 80 PokéMünzen
  • Level 90: 90 PokéMünzen

Ihr könnt also insgesamt 400 PokéMünzen im GO-Pass erhalten. Wenn ihr euch für 8,99 € die kostenpflichtige Variante des Passes holt, könnt ihr 1.000 zusätzliche Münzen, also 1.400 insgesamt, erhalten.

Welche weiteren Belohnungen gibt es? Neben einer Vielzahl an Erfahrungspunkten sowie einigen Items und Sternenstaub gibt es auch verschiedene Bonbons für Pokémon sowie Begegnungen mit den Monstern als Belohnung.

Besonders interessant ist hierbei die Pokémon-Begegnung auf Stufe 100 des Passes. Hier erhaltet ihr Giratina in der Wandelform. Ihr könnt euch alle Belohnungen im Spiel im Tab „Events“ angucken. Alternativ habt ihr hier eine Übersicht, die ein Trainer auf Reddit gepostet hat:

Welche Boni gibt es? Erreicht ihr die Stufen 25, 50 und 75, dann schaltet ihr bestimmte Boni im Spiel frei für die restliche Dauer des GO-Passes. Dabei handelt es sich um die folgenden:

  • Stufe 25
    • bis zu 40 Geschenke pro Tag öffnen
    • bis zu 125 Geschenke pro Tag von Arenen und PokéStops sammeln
    • 10 zusätzliche Geschenke können im Item-Beutel verwahrt werden
  • Stufe 50:
    • doppelte Dauer für den täglichen Abenteuerrauch
  • Stufe 75:
    • bis zu 2 zusätzliche, kostenlose Raid-Pässe jeden Tag durch Arenen

In der kostenpflichtigen Variante ändert sich der Bonus von Stufe 25 etwas. Hier erhaltet ihr stattdessen die folgenden Boni:

  • bis zu 50 Geschenke pro Tag öffnen
  • bis zu 150 Geschenke pro Tag von Arenen und PokéStops sammeln
  • 20 zusätzliche Geschenke können im Item-Beutel verwahrt werden
Nicht nur der GO-Pass wartet im Februar auf euch. Es gibt wieder allerhand Events und Inhalte, die im Spiel aktiv sind. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, wann welche Inhalte im Spiel verfügbar sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

