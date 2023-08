Pokémon GO: Trainer nutzt seinen Meisterball im sinnlosesten Moment, darf ihn jetzt nochmal nutzen

In Pokémon GO haben Trainer seit ein paar Monaten die Chance einen wertvollen Meisterball beim Fangen zu verwenden. Doch ein Spieler nutzt diesen in einem völlig unnützen Moment und darf den Ball jetzt trotzdem behalten. Was genau passiert ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welchen Ball geht es? Der wohl wertvollste und begehrteste Ball in Pokémon GO ist der Meisterball. Setzt ihr diesen ein, dann garantiert er euch euren Fang. Durch eine Animation wird der Ball automatisch geworfen, weshalb ihr ihn auch nicht verwerfen könnt.

Doch es gibt einen Haken, denn ihr habt bislang nur einen einzigen Meisterball zur Verfügung. Denn ist er einmal genutzt, dann ist er weg, weshalb ihr seinen Einsatz gut durchdenken solltet. Oder etwa doch nicht? Ein Trainer konnte nach seinem Fang den Ball nämlich behalten. Was da passiert ist und was die Community vermutet, zeigen wir euch nachfolgend.

Trainer nutzt Meisterball für Zygarde

Was hat der Trainer gefangen? Wie der Reddit-User TAMEFAZ69 in seinem Beitrag zeigt, hat er seinen Meisterball für den Fang eines Zygarde verwendet. Doch das überraschende ist nicht etwa der Fang an sich, sondern die Tatsache, dass er im Anschluss immer noch seinen Meisterball im Item-Beutel mit sich führt.

Dazu schreibt er (via reddit.com): Ähm… Wie kann ich noch einen Meisterball haben? Ich habe gestern eine Zygarde mit einem Meisterball gefangen… Aber ich habe noch einen… Wie das?

Trainer rätseln über vorhandenen Meisterball

Wie kann das sein? In der Reddit-Community kommt zunächst Verwunderung auf, wie das denn sein kann. Einige Trainer vermuten deshalb hinter der Anzeige einen Glitch oder glauben, dass TAMEFAZ69 einfach nur Glück hatte und den Ball wegen eines Spielfehlers behalten darf.

Dabei haben die Trainer die verrücktesten Ideen, wie es dazu gekommen sein könnte. So vermutet unter anderem der Reddit-User hibernating-hobo scherzhaft, dass der Hund (Zygarde) den Ball einfach wieder zurückgebracht haben wird (via reddit.com).

Spezialforschung sichert Ball: Doch die Antwort könnte eine ganz andere sein. Bei Zygarde handelt es sich nämlich um ein legendäres Pokémon, dass ihr aktuell nur durch die Spezialforschung Von A bis Zygarde bekommt. Doch hier ist eigentlich gar kein Einsatz eines Meisterballs notwendig, denn Monster, die ihr aus einer Forschung erhaltet, können nicht flüchten.

Dabei soll das Spiel auch euren Item-Beutel nicht belasten. Ihr könnt also so lange Bälle auf diese Monster werfen, bis sie schließlich im Ball bleiben. Und das vermuten manche Trainer deshalb auch als Hintergrund für den noch vorhandenen Meisterball. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

HPM2009: Du hattest Glück, dass eine Spezialforschung kein Inventar verbraucht… Du musst es also nicht für ein Spezialforschungs-Pokémon oder einen legendären Shiny-Raid-Boss nutzen, denn die können nicht weglaufen.

Burger_Gamer: Ich meine nicht, dass Pokebälle verbraucht werden, wenn man eine spezielle Forschungsbegegnung hat, ich denke, das gilt auch für Meisterbälle.

GrogJoker: Ein Forschungsfang verbraucht keine Bälle…

Für TAMEFAZ69 war das also nochmal eine ordentliche Portion Glück, dass er seinen Meisterball nicht auf ein Monster aus einer Forschung verschwendet hat. Er kann seine 2. Chance nun also hoffentlich sinnvoller nutzen.

Habt ihr euren Meisterball bereits verwendet? Wenn ja, für welches Pokémon? Oder wollt ihr ihn euch für ein bestimmtes Monster aufheben? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Den Einsatz eures Meisterballs solltet ihr euch also gut überlegen, denn wann es endlich Nachschub gibt, ist noch nicht bekannt. Bei welchen Monstern sich der Einsatz vom Meisterball lohnen könnte, lest ihr hier.