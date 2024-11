Pokémon GO gibt euch endlich wieder mehr Platz für Pokémon und Items

Habt ihr die maximale Kapazität in Pokémon GO für Monster und Items erreicht? Dann schafft ein kleines Update Abhilfe.

In Pokémon GO gibt es inzwischen unzählige Pokémon in vielen verschiedenen Varianten. Dazu zählen Galar- und Hisui-Formen, Dynamax-Versionen und natürlich auch Shinys. Wollt ihr alle Pokémon in allen Formen haben und besitzt dazu noch Kampf-Teams für Raids und die Kampfliga, dann können schnell viele Pokémon zusammen kommen.

Dazu passt es gut, dass die maximalen Kapazitäten für Pokémon und Items nun erneut erhöht werden, wie auf Reddit berichtet wird.

Mehr Platz für Monster und Items

Wie hoch ist die neue maximale Kapazität? Ihr könnt euren Pokémon-Beutel mit der neusten Erhöhung auf eine Kapazität von 8.800 steigern. Für Items liegt die neue Grenze bei 7.800. Beide Kapazitäten wurden somit erneut um 500 Plätze gesteigert, wie es in der Vergangenheit bereits öfter der Fall war.

Ab wann gibt es die Erhöhung? Von Niantic gibt es noch keine offizielle Meldung dazu, sodass ein Termin für einen globalen Rollout nicht bekannt ist. In den Kommentaren auf Reddit gibt es sowohl Trainer, bei denen dieses Update bereits aktiv ist als auch solche, die noch darauf warten.

Wird so viel Kapazität benötigt? Während die meisten Trainer wohl niemals solche hohen Kapazitäten benötigen, gibt es dennoch Trainer, die sich über das Update freuen werden, da sie ständig an der maximalen Kapazität liegen. Gerade im Hinblick auf das große Naturzone-Event am Ende der nächsten Woche ist der Zeitpunkt für eine Erhöhung der Kapazitäten wohl gut gewählt.

Wie teuer ist die maximale Kapazität? Habt ihr bisher keine Upgrades für eure Kapazitäten erworben und wollt die maximale Grenze erreichen, dann müsst ihr dafür einige PokéCoins einplanen. Ein Upgrade kostet jeweils 200 PokéMünzen und bringt euch eine Erhöhung der Kapazität von 50 Plätzen.

170 Upgrades für die Pokémon-Box für 34.000 Münzen

149 Upgrades für die Item-Box für 29.800 Münzen

Somit würdet ihr auf insgesamt 63.800 Münzen kommen, die ihr hierfür benötigt. Wenn ihr die maximale Anzahl an kostenfreien PokéCoins von 50 Münzen jeden Tag sammelt, würdet ihr für die Upgrades insgesamt 1.276 Tage benötigen – Also ungefähr 3,5 Jahre.

Wenn ihr euch die benötigten Münzen kaufen würdet, würde das ein recht teures Unterfangen werden. Das größte Paket an Münzen kostet im Spiel 119,99 € und beinhaltet 14.500 Münzen. Ihr bräuchtet dieses Paket also 5-mal (und hättet danach noch einen größeren Haufen an Münzen über), was euch satte 599,95 € kosten würde.

Würdet ihr für dieses Unterfangen so wenig Münzen wie nötig kaufen wollen, dann würdet ihr dennoch bei einer Summe von 534,93 € landen und hättet am Ende noch 50 Münzen übrig. Hierfür könntet ihr die folgenden Pakete erwerben:

4x 14.500 Münzen

1x 5.200 Münzen

1x 550 Münzen

1x 100 Münzen

Übrigens: Ohne Upgrades habt ihr eine Kapazität von 300 Pokémon sowie 350 Items.

Wie sieht es bei euch aus? Wie hoch sind eure Kapazitäten im Spiel? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

In Pokémon GO steht mit dem „Bahnbrechende Buddelei“-Event ein Ereignis an, bei dem ihr erstmalig ein neues Monster in seiner Dynamax-Form erhalten könnt. Und dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr bei der Naturzone am Ende des Monats teilnehmt: Das neue Event startet mit einem Monster, das ihr nicht verpassen solltet – Alle Infos zu Bahnbrechende Buddelei.