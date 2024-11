Pokémon GO: Das neue Event startet mit einem Monster, das ihr nicht verpassen solltet – Alle Infos zu Bahnbrechende Buddelei

In Pokémon GO steht das Bahnbrechende Buddelei -Event an. Dabei gibt es ein Debüt, welches ihr nicht verpassen solltet.

Wann ist das Event? Der Start des Events ist am Freitag, dem 15. November 2024, um 10:00 Uhr. Es läuft bis zum Sonntag, dem 17. November 2024, um 20:00 Uhr.

Im Event erwartet euch neben einem nagelneuen Dynamax-Monster auch ein Bonus, der Trainer ab Level 31 freuen dürfte sowie weitere Inhalte, die wir hier für euch zusammengefasst haben.

Alle Inhalte des „Bahnbrechende Buddelei“-Events

Was ist das für ein Pokémon-Debüt? Rotomurf, das Boden-Pokémon aus der 5. Generation, feiert in diesem Event sein Debüt als Dynamax-Monster. Es kann sich zu Stalobor entwickeln. Dieses Pokémon solltet ihr nicht verpassen.

Beim Naturzone-Event im November wird Riffex sein Debüt in Dynamax- und Gigadynamax-Kämpfen geben. Da dieses Pokémon die Typen Gift und Elektro besitzt, hat es eine doppelte Schwäche gegen Angriffe vom Typ Boden. Wollt ihr Riffex demnächst herausfordern, solltet ihr also unbedingt Stalobor als Dynamax-Monster mitnehmen, wenn ihr hier maximalen Schaden austeilen wollt.

Welchen Bonus gibt es im Event? Habt ihr bereits das Trainer-Level 31 oder ein höheres erreicht, dann könnt ihr euch über eine doppelt so hohe Chance darauf freuen, XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon zu erhalten. Außerdem könnt ihr für das Abschließen von Feldforschungen Begegnungen mit Rotomurf und Bonbons für das Pokémon erhalten.

Obwohl ursprünglich für das Event angekündigt wurde, dass ihr durch Feldforschungen auch XL-Bonbons für Rotomurf erhalten könnt, wurde dieser Bonus inzwischen gestrichen.

Welche Pokémon gibt es im Event? In der Wildnis könnt ihr im Event die folgenden Pokémon antreffen:

Pummeluff*

Digda*

Alola-Digda*

Rihorn*

Phanpy*

Flurmel*

Zirpurze*

Fleknoil*

Rotomurf*

eF-eM*

Stalobor* (seltener)

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny gefunden werden. Interessant ist, dass Stalobor ebenfalls in seiner Shiny-Form anzutreffen ist. Dies ist insofern ungewöhnlich, als dass ihr sonst nur die Basisform eines Monsters als Shiny finden könnt und nicht seine Entwicklung.

Befristete Forschung: In dem Event erhaltet ihr auch eine befristete Forschung, die ihr innerhalb des Events erledigen könnt. Hier könnt ihr weitere Begegnungen mit Rotomurf sowie Bonbons für das Monster erhalten.

Neben diesem Event gibt es im aktuellen Monat wie gewohnt noch viele weitere Events, an denen ihr teilnehmen könnt und euch über besondere Inhalte freuen könnt. Welche das sind und was euch erwartet, könnt ihr euch in unserer Übersicht zu den Events im November 2024 in Pokémon GO angucken.