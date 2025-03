Mit einem simplen Trick könnt ihr mehr Dakuma-Bonbons in Pokémon GO erhalten, ohne 20 km zu laufen

In Pokémon GO könnt ihr seit kurzem ein neues legendäres Monster erhalten. Dafür Bonbons zu erhalten, ist vergleichsweise recht simpel.

Was ist das für ein Monster? Mit dem Start der neuen Season in Pokémon GO wurde auch eine neue Spezialforschung freigeschaltet, die ihr erledigen könnt. Hierbei erhaltet ihr recht früh ein Dynamax-Dakuma als Belohnung.

Dabei handelt es sich um ein legendäres Kampf-Pokémon aus der 8. Generation, welches mit Wulaosu auch eine Entwicklung besitzt.

Obwohl die Entwicklung noch nicht in Pokémon GO aktiviert ist, könnt ihr auch jetzt schon weitere Bonbons für Dakuma benötigen, um das Monster zu leveln oder ihm neue reguläre- und Dyna-Attacken beizubringen. Und das geht sogar relativ einfach.

Pokémon platzieren, Bonbons erhalten

Was ist das für ein Trick? Mit Dynamax-Monstern könnt ihr an Kraftquellen an Dynamax-Kämpfen teilnehmen. Habt ihr solch einen Kampf erfolgreich absolviert, dann könnt ihr anschließend ein Monster an der Kraftquelle platzieren.

Dadurch hilft es anderen Trainern, die einen Dynamax-Kampf an der Kraftquelle durchführen. Dies hilft nicht nur den Trainern, Kämpfe einfacher und schneller zu absolvieren, sondern belohnt euch zudem auch noch.

Je mehr Kämpfe euer Dyna-Monster in einer Kraftquelle auf diese Weise durchgeführt hat, desto mehr Bonbons könnt ihr als Belohnung erhalten. Aktuell sind bis zu 5 Bonbons pro Kraftquelle für ein Monster möglich. Hat euer Pokémon diese 5 Bonbons erhalten, dann könnt ihr es zurückrufen. Alternativ kehrt es ebenfalls zurück, wenn die Kraftquelle verschwindet.

Ist dies der Fall, dann könnt ihr euer Pokémon anschließend in einer neuen Kraftquelle platzieren, wenn ihr das dortige Monster besiegt habt. Da euer Monster recht schnell Bonbons erhält und die Kraftquellen nur wenige Tage aktiv sind, könnt ihr so jede Woche mehrere Kraftquellen nutzen, um weitere Bonbons zu erhalten.

Gerade bei einem neuen, legendären Pokémon wie Dakuma kann dies ein großer Vorteil sein. Aktuell gibt es keine weitere Möglichkeit, Dakuma-Exemplare in freier Wildbahn zu fangen. Das bedeutet, dass ihr nur über die Nutzung der seltenen Sonderbonbons an weitere Dakuma-Bonbons gelangt, sowie indem ihr das Monster als Kumpel mitnehmt.

Da es sich um ein legendäres Monster handelt, müsstet ihr hierbei jedoch 20 km einplanen, um jeweils ein Bonbon zu erhalten.

Apropos einplanen: auch im März 2025 finden in Pokémon GO wieder viele Events mit unterschiedlichen Inhalten statt. Wenn ihr euch die für euch interessantesten Events jetzt schon in eurem Kalender eintragen wollt, dann hilft euch hierbei unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.