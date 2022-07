Pokémon GO: Trainer meckern über Kampf-Wochenende – „Es war unglaublich überfordernd“

Am 9. und 10. Juli fand das Kampf-Wochenende in Pokémon GO statt. Das Event brachte unter Anderem eine Spezialforschung, Rocket-Kämpfe und Boni in der Kampfliga. Für einige Spieler war das jedoch zu viel auf einmal. Sie hätten sich eine Trennung auf zwei Wochenenden gewünscht.

Was war das für ein Event? Das Kampf-Wochenende hatte einiges zu bieten:

Für Fans von Cryptos gab es gleich vier neue Pokémon sowie Kämpfe gegen das Team GO Rocket und eine Spezialforschung zu Giovanni.

PvP-Spieler bekamen 20 Kampfsets pro Tag, mehr Sternenstaub und die Chance auf legendäre Pokémon.

Es gab einen zusätzlichen kostenlosen Raid-Pass pro Tag, doppelte Raid-EP und besondere Event-Attacken.

Allein diese Liste liest sich schon wie ein Event, das man auch locker auf drei Wochenenden hätte teilen können. Im reddit wird auch genau das kritisiert. Es gab so viel zu tun, dass einige sich nicht entscheiden oder nicht alle gesteckten Ziele erreichen konnten.

„Das Event hätte auf zwei Wochenenden aufgeteilt werden sollen“

Was sagen die Spieler? Im reddit hat der Nutzer pryon-i die Diskussion um das Kampf-Wochenende eröffnet. Er sei mit der Vielzahl an Aufgaben überfordert gewesen. Vor allem die Event-Entwicklungen hätte er lieber an einem separaten Tag gesehen. Er wollte eigentlich ein Glurak mit Lohekanonade bekommen, doch hat es aufgrund der anderen Inhalte nicht geschafft.

Mit dieser Meinung steht der Nutzer nicht allein da. Sein Thread bekam über 900 Upvotes und viel Zustimmung:

AOMax stimmt dem Thread-Ersteller zu: „Absolut. Die langweiligsten Events dauern manchmal 10 bis 14 Tage, während sie diese vielen Inhalten an nur einem Wochenende bringen. Das ist, ehrlich gesagt, einfach nur enttäuschend.“

Zomino2000 ist ebenfalls unzufrieden: „Es geht entweder super langsam voran oder du bekommst alles in viel zu kurzer Zeit. Das erinnert mich daran, warum ich das Spiel langsam leid bin.“

TopAcanthocephala kritisiert zudem die Organisation von Niantic: „Es war unglaublich überfordernd, vor allem, weil ich aufgrund der miserablen Kommunikation von Niantic im Spiel ständig sekundäre Quellen überprüfen musste. Die PoGo-Redakteure nehmen Niantic so viel Arbeit ab. Ich spiele nicht viele andere Spiele mit einer Live-Spielerbasis, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich alle so stark auf Tabellen und Erklärungen von Drittanbietern verlassen müssen.“

pryon-i sieht auch ein Problem in den PvP-Inhalten, die kaum einer bei diesem Event nutzen konnte:

Ihre [Niantics] Kommunikation dreht sich ständig darum, wie man mehr Leute zum PvP bringen kann. Auf jeden Fall nicht auf diese Weise.

Was wäre die Lösung gewesen? Das Event zu verlängern oder die Inhalte auf zwei Wochenenden zu verteilen. Allerdings ist der Event-Kalender für den Juli schon jetzt sehr gut gefüllt:

Gibt es auch Gegenstimmen? Vereinzelt.

Der Nutzer ImChillingInReddit sagt, er hat es genossen, mal wieder ein Wochenende mit vielen Aufgaben zu haben.

Auch swanny246 fand das Event gut, weil es verhinderte, dass die Spieler in einem Inhalt ausbrennen. Wer keine Lust mehr auf das Fangen oder Entwickeln hat, konnte in Raids oder ins PvP gehen.

Was sagt ihr zu dem Event? War es euch auch zu viel oder habt ihr das Wochenende einfach durchgesuchtet? Schreibt es gerne in die Kommentare.