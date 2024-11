Ein Feature der Pokémon GO Naturzone war so gut, dass Trainer es immer wollen

Am Wochenende lief die Pokémon GO Naturzone. Dabei überzeugte vor allem ein Feature die Trainer: mächtige Pokémon.

Das war in Pokémon GO los: Am letzten Wochenende fand die Pokémon GO Naturzone statt. Im Rahmen dieses Events konnte man viele Pokémon fangen, Raids gegen starke Monster bestreiten oder sich dem schwierigen Kampf gegen Gigadynamax-Riffex stellen.

Allerdings gab es noch ein weiteres Feature, das dieses Wochenende besonders machte: die „mächtigen“ Pokémon.

Insgesamt 16 verschiedenen Pokémon konnten am Wochenende zufällig als „mächtiges“ Pokémon in der Wildnis erscheinen, acht am Samstag, acht am Sonntag. Vor allem in den letzten 15 Minuten beider Tage stieg die Anzahl der mächtigen Pokémon nochmal.

Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie besonders hohe Werte, ein hohes Level und die erhöhte Chance auf den XL- oder XXL-Status hatten. Zudem konnten sie als Shiny auftauchen.

Da unter den 16 Kandidaten auch absolute Fan-Favoriten und starke Angreifer wie Garados, Monargoras, Dragoran, Bisaflor, Mamutel und weitere waren, zählten sie den spannendsten Zielen, die Pokémon-GO-Trainer am Wochenende fangen konnten.

Und das kam so gut an, dass viele Trainer sich nur ungern davon verabschieden.

Pokémon GO: Mächtige Pokémon überzeugen Spieler, nur ein Problem gab es

So kam das Feature an: Nachdem das Event nun gelaufen ist, tauschen sich viele Trainer in den sozialen Medien über das Event aus. Viele heben gerade die mächtigen Pokémon als den Teil der Naturzone hervor, der ihnen am besten gefallen hat.

Der aktuelle Top-Post im Subreddit zu Pokémon GO, TheSilphRoad, dreht sich um das Thema, dass Trainer hoffen, dass mächtige Pokémon regelmäßig wieder auftauchen.

Dort werden die Monster etwa als „spaßiges Feature“, das für mehr Unterhaltung sorgte (via reddit) beschrieben, und in anderen Kommentaren hoffen einige, dass sie nun öfter Teil von Pokémon GO werden. Ein Trainer schlägt vor, dass sie wie die Galar-Vögel funktionieren – also, dass sie in ganz seltenen Fällen plötzlich auftauchen können (via reddit).

Das Positive an mächtigen Pokémon: Dass die Monster gut ankommen, überrascht wenig. Das Feature lockt sowohl Gelegenheitsspieler als auch Dauerspieler, indem es starke Werte verspricht und spannende Pokémon in der Wildnis verteilt, die man wirklich gut gebrauchen kann. Hier fühlen sich alle abgeholt – egal, ob man das Monster nur fängt, um es im Pokédex zu haben, oder weil man nach einem starken Exemplar sucht.

Das Problem: Allerdings gibt es auch in einem Punkt Kritik an dem Feature. Der betrifft die sehr niedrige Fangrate in Verbindung mit der hohen Fluchtrate. Nutzte man keinen der neuen Safaribälle für die mächtigen Pokémon, konnte man fast davon ausgehen, dass das Pokémon beim ersten Fangversuch ausbricht und direkt flüchtet. Das sorgt natürlich für Frust. Und selbst der Safariball garantierte keinen Fang.

Sollten die mächtigen Pokémon zurückkehren, bräuchten Spieler wieder ein Mittel, um sie auch zuverlässig einzufangen. Denn wenn so ein spannendes Monster einfach wieder ausbricht und abhaut, hat man letztendlich wenig davon, dass es überhaupt auftaucht.

Was haltet ihr von den mächtigen Pokémon und der GO Naturzone an sich? Habt ihr das Event gespielt? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Pokémon GO weitergeht: Der November geht langsam zu Ende, der Dezember und damit die neue Season rücken näher. Vorher gibt es aber noch das Dyna-Maximum-Finale-Event in Pokémon GO.