Pokémon GO macht Spezialforschung „Alle in einem … Nr. 151“ viel leichter

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist neu? Zukünftig müssen nur noch 151 PokéStops insgesamt genutzt werden müssen. Die Änderung hat dabei keinen Einfluss auf den bisherigen Fortschritt der Trainer, denn noch hat keiner 30 Pokémon in Folge gefangen, da es die Quest noch keine 30 Tage gibt.

Die Spezialforschung ist recht aufwendig und besteht aus vier Teilen. Schon im zweiten Teil musste man jeweils mindestens ein Pokémon an 30 Tagen in Folge fangen. Doch auch eine weitere Aufgabe stellt eine große Hürde dar.

In Pokémon GO erschien im Februar die Spezialforschung „Alle in einem … Nr. 151“. Die konnte jedoch auch Wochen später noch keiner abschließen. Darum hat Niantic nun eine Anpassung veröffentlicht.

Insert

You are going to send email to