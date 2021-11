Pokémon GO: Heute startet die letzte Raid-Stunde mit Cresselia – Lohnt sie sich?

Heute, am 24. November 2021, findet in Pokémon GO die vorerst letzte Raid-Stunde mit Cresselia statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Konter ihr gegen den legendären Raid-Boss einsetzen solltet und verraten euch, ob sich das kurze Event lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO ein einstündiges Raid-Event statt. Bei diesem trefft ihr in fast allen Arenen auf legendäre Monster in Level-5-Raids.

In dieser Woche tretet ihr, wie bereits am vergangenen Mittwoch, wieder gegen den Raid-Boss Cresselia an. Dieser wird allerdings heute vorerst zum letzten Mal in der Raid-Stunde zu finden sein.

Raid-Stunde mit Cresselia – Start und Konter

Wann startet die Raidstunde? Wie jede Woche, startet die Raidstunde auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr erkennt bereits vorab, anhand der dunklen Eier über den Arenen, wo ein Level-5-Raid starten wird. Um 19:00 Uhr ist es dann auch schon wieder vorbei und die Raids werden weniger.

Die besten Konter gegen Cresselia

Cresselia ist ein legendäres Monster und gehört zu den Psycho-Pokémon. Aufgrund seines Typs ist es besonders schwach gegen die Angriffe der Typen Geist, Unlicht und Käfer. Setzt deshalb im Kampf auf diese Monster (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Snibunna Standpauke und Schmarotzer (Crypto-) Mewtu Psychoklinge und Spukball* (Crypto-) Hundemon Standpauke und Schmarotzer (Crypto-) Skelabra Bürde und Spukball (Crypto-) Banette Dunkelklaue und Spukball Darkrai Standpauke und Spukball Giratina (Urform) Dunkelklaue und Spukball (Crypto-) Despotar Biss und Knirscher

Natürlich könnt ihr auch auf eure Mega-Entwicklungen zurückgreifen:

Mega- Gengar mit Dunkelklaue und Spukball

Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer

Mega-Absol mit Standpauke und Finsteraura

Weitere Konter findet ihr außerdem in unserem Konter-Guide zu Cresselia:

Pokémon GO: Konter-Guide Cresselia – Die besten Angreifer 2021

Lohnt sich Cresselia?

Gibt es Cresselia als Shiny? Ja, Cresselia ist mit etwas Glück in seiner schillernden Form zu bekommen. Ihr erkennt es am lilafarbenen Rücken, den blauen Verzierungen an Hals und Kopf sowie dem grün-gelben Schweif.

Cresselia normal (links) und als Shiny (rechts)

So stark ist es: Cresselia kann besonders in der Verteidigung punkten. Es spielt somit vor allem in der Super- und Hyperliga eine Rolle. Im Angriff ist es hingegen eher etwas schwächer, weshalb ihr in Raids lieber auf andere Monster setzen solltet.

Wer sollte die Raid-Stunde heute nutzen? Interessant ist Cresselia vor allem für Trainer, die noch auf der Suche nach einem starken Psycho-Pokémon für die PvP-Liga sind. Aber auch Shiny-Jäger kommen heute auf ihre Kosten.

Wer noch den einen oder anderen Cresselia-Bonbon benötigt, sollte seine Chance heute ebenfalls nutzen. Das legendäre Monster wird nämlich nur noch bis zum 01. Dezember um 10:00 Uhr in den Level-5-Raids verfügbar sein.

Ab Freitag wird es durch das Hoopa-Event vier zusätzliche Raid-Stunden geben, bei denen allerdings andere legendäre Pokémon die Level-5-Raids beherrschen. Welche das sind und was euch außerdem zu diesem Event erwartet, haben wir uns für euch angesehen.

Nehmt ihr heute Abend an der Raid-Stunde mit Cresselia teil? Welche Konter werdet ihr setzen. Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.