Eure Monster in Pokémon GO zu Hundos zu verwandeln, soll richtig anstrengend werden

In Pokémon GO gibt es neue, inoffizielle Hinweise zu den Kronkorken. Die könnten euch einiges abverlangen.

Was sind Kronkorken? In der letzten Zeit gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Kronkorken zu Pokémon GO hinzugefügt werden könnten. Diese sind bereits aus den Hauptspielen bekannt und können benutzt werden, um die IV-Werte (Angriff, Verteidigung, HP) eurer Monster zu erhöhen.

Dataminer haben nun weitere Hinweise darauf im Spiel gefunden, die darauf hindeuten, was ihr mit euren Monstern machen müsst, um deren Attribute zu erhöhen. Und das könnte gar nicht mal so einfach werden.

Wichtig: Nach wie vor gibt es keine offiziellen Informationen zu diesem Feature. Es handelt sich hierbei um Informationen aus sogenannten Dataminings, die Trainer in den Daten von Pokémon GO gefunden haben.

Einige knifflige Aufgaben, ein Jahr Zeit

Was wurde gefunden? In den Hauptspielen wird die Erhöhung von Attributen, die durch Kronkorken durchgeführt werden kann, Hypertraining genannt. Und genau hierzu wurden in Pokémon GO nun verschiedene Texte gefunden und in einem Beitrag auf Reddit zusammengefasst.

In den ersten beiden Texten lassen sich Hinweise darauf finden, welche Voraussetzung ein Monster erfüllen muss, um das Hypertraining überhaupt durchführen zu können, sowie die maximale Zeit, die dafür zur Verfügung steht.

Laut des Dataminings muss euer Pokémon mindestens den Kumpel-Rang „Guter Kumpel“ besitzen, damit ihr das Hypertraining durchführen könnt. Außerdem sieht es so aus, als hättet ihr ein komplettes Jahr Zeit, um das Training mit eurem Monster erfolgreich zu beenden.

Zudem wurden einige Texte gefunden, die darauf hindeuten, dass ihr verschiedene Aufgaben mit eurem Pokémon absolvieren müsst, um das Hypertraining durchzuführen. Im Folgenden seht ihr einige der Aufgaben, die Trainer aznknight613 in seinem Bild zusammengefasst hat:

Gewinne x Kämpfe in der GO Kampfliga mit deinem Lehrling in der Gruppe

Besiege x Team GO Rocket Rüpel mit deinem Lehrling in der Gruppe

Sammel x Bonbons beim Erkunden mit deinem Lehrling

Brüte x Eier aus, während du deinen Lehrling als Kumpel dabei hast

Während einige der Aufgaben keine großen Probleme darstellen sollten, gibt es andere, die recht zeitintensiv oder schwierig werden könnten.

Je nachdem, wie viele Bonbons beim Erkunden gefunden werden müssen, kann diese Aufgabe einige Zeit in Anspruch nehmen. Habt ihr ein legendäres Monster als Kumpel dabei, müsst ihr für jedes einzelne Bonbon satte 20 km zurücklegen.

Auch die Kämpfe in der Kampfliga könnten ziemlich hart werden. Habt ihr ein Monster, welches in der Kampfliga nicht gerade glänzt, könnte es ziemlich schwierig werden, die notwendigen Siege einzuholen. Kann euer Monster durch seine WP nur in bestimmten Ligen wie der Meisterliga kämpfen, könnte dies eine zusätzliche Hürde darstellen.

Wie hoch die Anforderungen der einzelnen Aufgaben genau sein werden und wie viele davon absolviert werden müssen, ist noch nicht bekannt. Konkrete Informationen dazu wird es vermutlich erst geben, wenn das Feature offiziell vorgestellt wird.

Der Mai ist gestartet und bringt auch in Pokémon GO wieder einige Events und Inhalte für euch mit. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, wann im Spiel welche Events stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.