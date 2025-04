In Pokémon GO könnt ihr vielleicht bald eure schlechten legendären Monster retten und sie zu Hundos verwandeln

Es gibt Leaks, die auf neue Items in Pokémon GO hindeuten. Und die könnten richtig stark sein.

Pokémon GO wird regelmäßig mit neuen Updates versorgt. Dabei gibt es immer wieder neue Monster und auch neue Items und Funktionen, die ihren Weg ins Spiel finden, wie zuletzt der Dyna-Pilz.

In der letzten Zeit gab es einige Hinweise aus Dataminings, die darauf hindeuten, dass es bald 2 neue Items in Pokémon GO geben könnte. Und die dürften Spielern der Hauptreihe sehr bekannt vorkommen: der silberne und der goldene Kronkorken.

Starke IVs für alle – eventuell

Was sind Kronkorken? In den Hauptspielen gibt es seit den Editionen Sonne und Mond die beiden Kronkorken. Diese sorgen dafür, dass IV, also die Attribut-Werte eurer Pokémon, im Kampf gesteigert werden. Mit einem silbernen Kronkorken kann ein IV-Wert auf das Maximum angehoben werden, mit der goldenen Variante sogar alle.

Aktuell mehren sich die Hinweise, dass diese beiden Items auch in Pokémon GO erscheinen könnten. Nachdem vor kurzem bereits ein Leak auf entsprechende Tutorials hingedeutet hat (via reddit), wurden in einem neuen Leak nun auch Icons für die beiden Items gefunden (ebenfalls via reddit).

Was würde sich durch die Items ändern? Sollten die Kronkorken wirklich in Pokémon GO veröffentlicht werden und die Funktionalität der aus den Hauptspielen ähneln, dann wäre das eine starke Änderung. Ihr könntet eure seltenen und legendären Monster, die nicht über gute IV verfügen, aufbessern und sogar zu Hundos machen.

Dies könnte sich gerade bei Monstern wie Diancie, die ihr nur einmalig in Pokémon GO erhalten könnt, richtig lohnen. Auch könntet ihr mit den silbernen Kronkorken Pokémon, deren IV gegen 0 gehen, für die Kampfligen aufbereiten.

Wann kommen die Items ins Spiel? Beachtet unbedingt, dass es sich bei den bisherigen Erkenntnissen um keine offiziellen Informationen von Niantic handelt. Alle Infos sind aus sogenannten Dataminings, bei denen sich technisch versierte Menschen die Inhalte, wie beispielsweise Bilder, angucken, die dem Spiel hinzugefügt wurden.

Dies bedeutet nicht, dass die Funktionen kurz vor der Veröffentlichung stehen. Es ist möglich, dass es noch lange dauern kann, bis die Kronkorken veröffentlicht werden und ebenfalls, dass sie niemals erscheinen, da sich Niantic doch noch dagegen entscheidet.

Wann genau und in welcher Form ihr die neuen Items also erhalten könnt, ist aktuell noch unklar. Klar ist jedoch, dass sie eine der stärksten Änderungen ins Spiel bringen würden, wenn sie erscheinen.

Der neue Monat steht vor der Tür. Und auch dieser bringt wieder viele Events zu Pokémon GO, die euch mit unterschiedlichsten Inhalten versorgen. Wenn ihr euch darüber einen Überblick verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.