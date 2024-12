Pokémon GO: Neues Item wird von der Community zerrissen: „Diese Preise sind ekelhaft“

Die letzte Season in Pokémon GO stand ganz im Zeichen der Dynamax-Funktion. Ein nun hierfür eingeführtes Item sorgt für Frust und Kritik in der Community.

Was ist das für ein Item? In Pokémon GO gibt es mit dem Dyna-Pilz jetzt ein neues Item. Setzt ihr dieses Item ein, dann verdoppelt ihr den Schaden der Angriffe eurer Pokémon in Dyna- und Gigadynamax-Kämpfen für 30 Minuten.

Vor allem in den schwierigen Gigadynamax-Kämpfen, von denen es am kommenden Wochenende ein nagelneues Gigadynamax-Monster gibt, die eine große Anzahl an Trainern erfordern, soll dieser Bonus hilfreich sein. Doch bisher kommt das Item in der Community nicht gerade gut an.

Schaut euch hier die neue Season von Pokémon GO im Trailer an:

Hohe Kosten, wenig Nutzen

Was kritisiert die Community? Der große Kritikpunkt der Community sind die hohen Kosten der Dyna-Pilze. Für einen einzelnen Dyna-Pilz müsst ihr 400 PokéMünzen bezahlen, für ein Pack mit 3 Pilzen zahlt ihr 1.000 Münzen.

Durch die Limitierung auf 50 kostenlose Münzen, die ihr täglich in Pokémon GO erhalten könnt, müsst ihr also einige Zeit sparen, wenn ihr ohne den Einsatz von Echtgeld Dyna-Pilze erwerben möchtet. Für einen einzelnen Pilz müsstet ihr 8 Tage sparen, für das 3-er Pack sogar 20 Tage.

Was sagt die Community dazu? Es ist schwierig, in den Kommentaren zu dem Thema positive Resonanz zu finden. Der Spieler dartheduardo wirft Niantic beispielsweise vor, dass sie die Gigadynamax-Kämpfe extra so schwer gemacht hätten, damit Trainer das Item kaufen.

Er schreibt dazu auf Reddit: „Die alte ‘schaffe ein Problem und verkaufe eine Lösung’-Taktik. Älter als die Zeit selbst.“

Der Ersteller des Beitrags merkt an: Diese Preise sind ekelhaft für einen F2P-Spieler .

In einem weiteren Beitrag auf Reddit zählen Trainer Alternativen auf, die sie für die Kosten eines Dyna-Pilzes erhalten können und vorziehen. Der Ersteller des Beitrags listet die folgenden Alternativen auf, die ihr euch für den Preis von 400 Münzen ebenfalls holen könntet:

2 Fern-Raid-Pässe (mit 10 Münzen, die übrig bleiben) oder

5 Glücks-Eier oder

4 Lockmodule oder

4 Premium-Kampf-Pässe (mit 50 Münzen, die übrig bleiben)

Weitere Trainer schreiben dazu:

„Ich nehme die Fern-Raid-Pässe“, schreibt Dense_Cellist9959

„Um ehrlich zu sein, ich würde eher +100 Kapazität für den Beutel kaufen“, meint auch Shinjosh13

„Nein, ich kaufe lieber Brutmaschinen oder mehr Lagerkapazität“, schreibt anthayashi

„lol Ich gebe mein Geld nur für Fern-Raid-Pässe aus und auch nur dann, wenn ich ein bestimmtes Pokémon, IV oder Shiny haben möchte. Ich liebe Pokémon, aber PoGO hat mit Abstand die schlechtesten Mikrotransaktionen aller Spiele, die ich je gespielt habe“, merkt Trainer Kirby2k1 an

Nicht nur in der Community gibt es negative Stimmen zum Feature Gigadynamax und der Entwicklung der Funktion. Auch MeinMMO-Autor Paul Kutzner ist bisher nicht gerade der größte Fan dieser Funktion: Gigadynamax schafft das Homeoffice von Pokémon GO ab und lässt sich dafür auch noch teuer bezahlen.