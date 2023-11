Pokémon GO: Kobalium und Mega-Kangama – Lohnen sich die Raids?

In Pokémon GO sind seit dem 16. November 2023 zwei neue Bosse in den schwierigeren Raid-Stufen erreichen. Kobalium und Mega-Kangama sind jetzt verfügbar – lohnt sich der Fang?

Wie lang sind die Raids verfügbar? Sowohl Mega-Kangama als auch Kobalium erscheinen ab dem 16. November als Raid-Boss.

Kobalium bleibt bis zum 23. November in den 5er-Raids. Es hat außerdem eine Raid-Stunde am 22. November.

Mega-Kangama bleibt bis zum 30. November in den Mega-Raids.

Können die Monster shiny sein? Ja, beide Monster können auch als Shiny gefangen werden. Dafür braucht man aber viel Glück.

Aber lohnt es sich überhaupt, die Monster zu fangen? Wir schauen uns beide an.

Was kann Mega-Kangama in Pokémon GO?

So stark ist Mega-Kangama: Leider ist Mega-Kangama kein besonders starker Angreifer. In den Raids solltet ihr lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Und auch die normale Form von Kangama spielt keine große Rolle in Raids oder in den PvP-Kampfligen.

Einige der besten Angreifer findet ihr hier im Video:

Aber es gibt ein gutes Argument, den Raid trotzdem zu absolvieren: Nämlich die Seltenheit. Kangama gehört zu den regionalen Pokémon und ist normalerweise nur in Australien zu bekommen.

Durch den Mega-Raid habt ihr die Gelegenheit auch hierzulande ein Exemplar zu fangen. Dadurch könnt ihr euren Kanto-Pokédex durch ein normalerweise sehr schwer zu bekommendes Pokémon ergänzen, wenn es euch noch fehlt.

Wenn ihr dann noch die Mega-Form entwickeln wollt, benötigt ihr 200 Mega-Energien für Kangama, die ihr wiederum aus den Mega-Raids bekommt.

Um Mega-Kangama zu besiegen, solltet ihr aber mindestens zu zweit im Raid antreten und starke Konter dabei haben. Die besten Konter gegen Mega-Kangama findet ihr hier.

Was kann Kobalium in Pokémon GO?

Wie stark ist Kobalium? Kobalium bringt die Typen-Kombination Stahl/Kampf mit und gehört gemeinsam mit Terrakium, Viridium und Keldeo zu den „Rittern der Redlichkeit“.

In den Raids gibt es bessere Pokémon, auf die ihr setzen solltet. Doch in der Kampfliga ist Kobalium eine sehr starke Option. In der Hyperliga wird es von PvPoke sogar an Platz 4 der besten Pokémon aufgeführt.

Nutzt in der Liga am besten die Kombination aus Doppelkick, Sanctoklinge und Steinkante, um eure Gegner zu besiegen.

Wenn ihr Kobalium in Raids besiegen wollt, findet ihr hier die besten Konter gegen Kobalium. Es ist zu zweit schlagbar, stellt euch aber auf einen harten Kampf ein. Besser, ihr tretet mit drei Trainern an.