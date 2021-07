Pokémon GO: Morgen startet Jubiläumsfeier zum 5. Geburtstag – Start-Termin und Dauer bekannt

Morgen, am 06. Juli 2021, startet in Pokémon GO die Jubiläumsfeier anlässlich des 5. Geburtstags des Spiels. Wir haben uns angesehen, was bislang zum Event bekannt ist und diese Infos für euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Pokémon GO feiert in diesen Tagen seinen 5. Geburtstag. Im Juli 2016 wurde es erstmals zum Download angeboten und seitdem erfreuen sich weltweit Millionen von Trainern an PoGO. Um den Geburtstag richtig zu feiern, hat Niantic eine Jubiläumsfeier angekündigt (via pokemongolive.com).

Wann startet die Jubiläumsfeier? Die Jubiläumsfeier streckt sich über den Zeitraum, in dem Pokémon GO vor 5 Jahren in den meisten Teilen der Welt veröffentlicht wurde. Sie startet morgen, am 06. Juli 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und endet am 15. Juli 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt somit über eine Woche Zeit, alle eventbedingten Boni zu nutzen.

Pokémon GO Jubiläumsfeier – Pokémon und Boni

Welche Boni wird es geben? Bisher gibt es noch keine offizielle Liste mit Inhalten zum Event, aber aus der Vergangenheit lassen sich bereits einige wahrscheinliche Boni ableiten. Zuletzt feierte Niantic am 04. Oktober 2020 ihr 5-jähriges Bestehen. Auch zu diesem Anlass konnten sich die Trainer über zahlreiche Geschenke freuen. Eine Spezialforschung rundete das Spielerlebnis an diesem Tag ab.

In den vergangenen Jahren etwa gab es:

mehr Fang-EP

reduzierte Kosten für den Tausch

besondere Boni in Raids

vermehrtes Auftauchen von Rocket-Rüpeln

besondere Begegnungen mit speziellen Pokémon zum Event

Es ist davon auszugehen, dass sich die Trainer auch während der Jubiläumsfeier von Pokémon GO auf ähnliche Boni und spezielle Pokémon-Spawns freuen dürfen. Welche Pokémon das genau sein werden, wissen wir aber noch nicht. Sobald es hierzu bestätigte Informationen gibt, werden wir diese hier auf MeinMMO ergänzen.

Was denkt ihr, wird euch zur Jubiläumsfeier erwarten? Habt ihr bestimmte Wünsche, welchen Boni es geben soll? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Außerdem sind es nur noch wenige Tage bis zum GO Fest. Alle Infos zum Ticket, den Pokémon und Boni beim Pokémon GO Fest 2021 haben wir für euch zusammengefasst.