Pokémon GO startet heute Raidstunde mit Demeteros – Wer braucht das?

In Pokémon GO startet heute, am 21. April 2021, eine Raidstunde mit Demeteros in der Tiergeistform. Wir zeigen euch hier die besten Konter und erläutern, für wen sich der legendäre Boss lohnt.

Was passiert heute? Um kurz vor 18:00 Uhr findet ihr auf nahezu allen Arenen legendäre Raid-Eier, die gegen 18:00 Uhr schlüpfen werden. Für eine Stunde findet ihr dann an diesen Arenen legendäre Raids. Heute laufen sie mit Demeteros in der Tiergeistform.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was ihr zum Kampf und zum Pokémon wissen müsst.

Die besten Konter gegen Demeteros

Nutzt diese Angreifer: Demeteros gehört zu den Typen Boden und Flug. Entsprechend sind Attacken von Typ Wasser und Eis im Kampf gegen Demeteros besonders effektiv und fügen ihm viel Schaden zu. Setzt dabei vor allem auf Eis-Angreifer, denn gegen diese hat Demeteros eine doppelte Schwäche.

In der folgenden Tabelle zeigen wir euch eine Auswahl der besten Angreifer für die Raidstunde heute. Dazu die besten Attacken, die sie beherrschen können.

Angreifer Attacken Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Mega-Rexblisar Puderschnee und Lawine Snibunna Eissplitter und Lawine Mamutel Puderschnee und Lawine Glaziola Eisesodem und Lawine Rossana Eisesodem und Lawine Mewtu Psychoklinge und Eisstrahl

Wenn ihr noch mehr Infos zu starken Kontern und Demeteros wissen wollt, dann schaut in unseren Konter-Guide zum Pokémon:

Pokémon GO: Die besten Konter gegen Demeteros – Alle Infos zum Raid-Boss

Wie viele Trainer braucht man? Mit starken Kontern und hohem Trainer-Level besiegt ihr Demeteros in der Tiergeistform schon zu zweit. Wer allerdings während der Raidstunde auf viele Kämpfe aus ist, der sollte mindestens 4 Trainer in der Gruppe haben, um den Kampf möglichst schnell zu gewinnen.

Denkt daran, dass ihr per Fern-Raid-Pass weitere Trainer einladen könnt. Dadurch könnt ihr euch an die aktuellen Kontaktbeschränkungen halten und trotzdem genügend Trainer dabei haben.

Das ist die Geschichte von Demeteros: Das Pokémon gehört zu dem Trio “Kräfte der Natur” zu dem auch Boreos und Voltolos gehören. Die 3 Monster repräsentieren den Wind, das Gewitter und den Boden. Anders als Boreos und Voltolos, die bei Landwirten gefürchtet werden, ist Demeteros in der Geschichte von Pokémon beliebt. Es taucht dort auf, wo die Ernten reich sind. Dadurch wird es in der Pokémon-Welt auch der “Herr des Ackerbaus” genannt.

Für wen lohnt sich das?

So stark ist Demeteros: Zu diesem Zeitpunkt ist Demeteros der stärkste Boden-Angreifer, den es in Pokémon GO zu fangen gibt. Allerdings ist es in Raids oft nicht wichtig, einen starken Boden-Angreifer zu haben, weil andere Typen im Kampf wichtiger sind. In eure Sammlung gehört Demeteros in der Tiergeistform also unbedingt. Besonders, wenn ihr ein Exemplar mit guten IV-Werten fangen könnt.

Gibt es Shiny Demeteros? Die Inkarnationsform von Demeteros kann man als Shiny fangen, doch die aktuelle Tiergeistform gibt es noch nicht in der schillernden Form. Wer also auf ein Shiny gehofft hat, wird heute leer ausgehen.

Schnappt ihr euch heute den starken Boden-Angreifer während der Raidstunde oder setzt ihr bei diesem Event aus? Eine weitere Raid-Stunde und eine Rampenlichtstunde stehen diesen Monat noch in Pokémon GO an.

Alle Events im April 2021 in Pokémon GO zeigen wir euch in dieser Übersicht.