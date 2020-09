Die Raid-Stunde sollten vor allem Spieler mitnehmen, die Heatran noch gar nicht in ihren Reihen haben oder noch dringend Bonbons für das legendäre Monster sammeln wollen. Ab Donnerstag, den 10. September um 22 Uhr, wird Heatran durch Cresselia als Stufe-5-Boss in den Raids ersetzt und dann erstmal nicht mehr zu kriegen sein.

Wann startet die Raid-Stunde? Die Raid-Stunde startet wie gewohnt um 18 Uhr und läuft dann bis 19 Uhr. In dieser Zeit wird Heatran verstärkt in Raid-Kämpfen der Stufe 5 auftauchen.

In Pokémon GO startet heute Abend, am 9. September, die letzte Raid-Stunde mit dem legendären Pokémon Heatran. Wer das Monster noch nicht geschnappt hat, sollte die Gelegenheit nutzen.

