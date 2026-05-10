5 Anime-Helden, die eigentlich nur Schabernack im Kopf hatten

In Animes gibt es oft die strahlenden Helden, die zwar einige Ecken und Kanten haben, aber für das Gute kämpfen. Es gibt aber auch die absoluten Volltrottel, bei denen wir uns nicht erklären können, warum sie da der Hauptcharakter sind.

Welche Helden stellen wir hier vor? In dieser Liste findet ihr Protagonisten aus Animes, die außergewöhnlich dumme Ziele haben. Sie wollten weder die Welt retten noch Menschen helfen. Vielmehr sind sie meist aus egoistischen Gründen zu Helden geworden.

Damit stellt der Artikel das Gegenteil unserer Liste dar, in der wir Bösewichte vorstellen, die eigentlich Gutes im Sinn hatten, dafür aber die falschen Mittel genommen haben. Die Helden hier machen von Anfang an klar, dass sie dumme Absichten haben.

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Cid Kagenou

Anime: The Eminence in Shadow

Motivation: Die Eminenz im Schatten sein

Wie der Titel des Animes schon verrät, ist es Cids größter Traum, die Eminenz im Schatten zu sein. Er möchte weder der strahlende Held sein, der im Rampenlicht steht, noch der Bösewicht, der besiegt wird. Sein Ziel ist es, die mysteriöse Macht im Hintergrund zu sein.

Um im Verborgenen zu agieren, darf er nicht auffallen. Er führt dafür das perfekte Doppelleben: In seinem Alltag spielt er ganz bewusst die Rolle eines absoluten Durchschnittsmenschen. Er sieht normal aus, schreibt durchschnittliche Noten und verliert viele seiner Kämpfe, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Doch er hat heimlich seit dem Säuglingsalter an seinen magischen Fähigkeiten trainiert, weshalb er eigentlich das mächtigste Wesen seiner Welt ist. Als geheime Person Shadow rettet er damit viele Wesen, nur eben unerkannt.