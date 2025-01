Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Trasla – So nutzt ihr das Event richtig aus

Am 25. Januar 2025 findet der Community Day Classic in Pokémon GO statt. Wie ihr das Event optimal nutzt, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ein Event, bei dem ein Pokémon im Fokus steht, welches in der Vergangenheit bereits einen eigenen Community Day hatte. Das entsprechende Pokémon erscheint innerhalb des Events in sehr hoher Anzahl und mit einigen starken Boni.

Im Januar 2025 findet ihr Trasla im Community Day Classic. Das Pokémon aus der 3. Generation besitzt die Typen Psycho und Fee. Es kann sich zunächst zu Kirlia entwickeln und anschließend zu Guardevoir oder Galagladi. Nur männliche Exemplare können sich zu Galagladi entwickeln.

Community Day Classic im Januar mit Trasla – Start & alle Boni des Events

Was? Community Day Classic mit Trasla

Wann? Samstag, den 25. Januar 2025 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Synchrolärm für Guardevoir und Galagladi, wenn ihr es bis spätestens 22:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Trasla

– Eier benötigen nur 1/4 der Distanz um zu schlüpfen (wenn ihr sie im Event in eine Brutmaschine packt)

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Trasla

– Feldforschungen mit Trasla

– PokéStop Showcases mit Trasla

Weitere Inhalte des Events: Ihr habt innerhalb des Events die Chance, eine kostenlose befristete Forschung zu absolvieren. Dabei warten eine Begegnung mit Trasla und 4 Sinnoh-Steine als Belohnungen. Die Steine benötigt ihr, um Kirlia zu Galagladi zu entwickeln.

Außerdem könnt ihr eine weitere kostenlose Spezialforschung erhalten, wenn ihr euch im Event einloggt. Ihr habt eine ganze Woche nach Ende des Events Zeit, um diese zu erledigen. Dabei erwartet euch ein Trasla mit einem Spezialhintergrund als Belohnung.

Ihr könnt zusätzlich für 2 $ (also ungefähr 2 €) ein Ticket mit einer Spezialforschung erwerben. Hier erhaltet ihr als Belohnungen einen Premium-Kampf-Pass, ein XL-Sonderbonbon sowie 3 Begegnungen mit Trasla inklusive Spezialhintergrund.

Lohnt sich Trasla?

Für Sammler: Das Event bietet die optimale Gelegenheit, um das eine oder andere Shiny-Exemplar von Trasla zu ergattern. Habt ihr hier bisher noch kein Glück gehabt, dann könnt ihr mit allen Entwicklungen satte 4 Shiny-Monster in eurem Pokédex aufnehmen.

Für Kämpfer: Entwickelt ihr Trasla zu Guardevoir, erhaltet ihr einen der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Fee. Galagladi lohnt sich für den Einsatz in Raids leider nicht. Für die Kampfliga eignen sich sogar beide Pokémon nicht. Hier solltet ihr auf andere Monster zurückgreifen.

Wie ihr euch auf den Community Day Classic im Januar vorbereiten solltet

Schafft Platz: Damit ihr möglichst viele Trasla fangen könnt, benötigt ihr Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung. So könnt ihr verhindern, dass ihr innerhalb des Events immer wieder Pokémon versenden müsst.

Falls ihr während des Events dennoch schnell Pokémon aussortieren müsst, dann könnte euch unser Trick zum schnellen Aussortieren von Pokémon helfen.

Items vorbereiten: Es gibt einige Items, die ihr für das Event benötigt oder die eure Ausbeute erhöhen können:

Bälle: Ohne Ball – kein Fang. Achtet also im Vorfeld darauf, einige Bälle anzusammeln, damit ihr möglichst viele Trasla ergattern könnt.

Ohne Ball – kein Fang. Achtet also im Vorfeld darauf, einige Bälle anzusammeln, damit ihr möglichst viele Trasla ergattern könnt. Sananabeeren: Mithilfe einer Sananabeere könnt ihr die Anzahl an Bonbons, die ihr beim Fangen erhaltet, verdoppeln.

Mithilfe einer Sananabeere könnt ihr die Anzahl an Bonbons, die ihr beim Fangen erhaltet, verdoppeln. Lockmodul und Rauch: Durch den Einsatz von Lockmodulen und Rauch, deren Wirkdauer innerhalb des Events sogar auf 3 Stunden erhöht ist, wenn ihr sie im Event aktiviert, könnt ihr mehr wilde Pokémon anlocken.

Welche Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Wenn ihr die passende Mega-Entwicklung im Event aktiviert habt, dann könnt ihr bei jedem Trasla-Fang ein zusätzliches Bonbon erhalten. Um diesen Bonus zu genießen, müsst ihr eine der folgenden Mega-Entwicklungen aktivieren:

Mega-Guardevoir

Mega-Galagladi

Mega-Diancie

Mega-Altaria

Mega-Simsala

Mega-Latias

Mega-Latios

Mega-Lahmus

Innerhalb des Community Day Classics findet gleichzeitig noch ein anderes Event statt, bei dem es erstmalig Meikro im Spiel gibt. Das Pokémon könnt ihr unter anderem aus Eiern ausbrüten, was durch den Bonus vom Community Day Classic noch schneller geht und so eure Chance erhöht, Meikro in Pokémon GO zu fangen.