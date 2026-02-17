Pokémon GO bringt jetzt goldene Stops zurück – Wozu sind sie gut?

Pokémon GO bringt jetzt goldene Stops zurück – Wozu sind sie gut?

In Pokémon GO findet ihr gerade goldene PokéStops. Was bringen euch diese Stops? Wir fassen es zusammen.

In Pokémon GO läuft gerade das Mondneujahr-Event, noch bis zum 21. Februar. Ein Bonus dieses Events ist das plötzliche Auftauchen von goldenen PokéStops.

Diese gleichen den normalen, blauen PokéStops optisch, erstrahlen nur eben in goldener Farbe. Allerdings bringen sie euch auch interessante Boni.

Was bringen goldene PokéStops? Goldene PokéStops bringen euch die folgenden Boni:

  • Mehr Items – ihr könnt verschiedene und mehr Gegenstände an den Stops erhalten
  • Gierspenst-Münzen: Das ist der wichtige Bonus. Ihr erhaltet nämlich eine Chance, Gierspenst-Münzen an den goldenen Stops einzusammeln – was allerdings nicht garantiert ist. Ihr braucht sie, um Gierspenst zu Monetigo weiterzuentwickeln.

Das Problem: Für Monetigo braucht ihr 999 Gierspenst-Münzen. Das sind brutal viele, es lohnt sich also, so oft wie möglich goldene Stops zu besuchen.

Und das zweite Problem: Ihr braucht auch Gierspenst. Und genau das bieten die aktuell auftauchenden, goldenen PokéStops leider nicht.

Wie erhalte ich Gierspenst von goldenen PokéStops?

Nach aktuellem Stand bringen die nun auftauchenden Gold-Stops keine Chance auf eine Gierspenst-Begegnung. Das funktioniert nur bei goldenen Stops, die mit einem Gold-Lockmodul aktiviert worden sind. Und das wiederum ist nur möglich durch den Einsatz der Münztasche, die ihr über eine Verbindung mit der Nintendo Switch erhaltet.

Der ganze Vorgang ist etwas komplizierter und ist hier in unserem Guide zu Gierspenst und der Münztasche zusammengefasst.

Bringen mir goldene Stops dann was? Tendenziell solltet ihr sie immer besuchen, denn die Gierspenst-Münzen solltet ihr in jedem Fall sammeln – selbst, wenn ihr noch kein Gierspenst habt. Denn irgendwann kommt möglicherweise eine Gelegenheit, und dann erst mit dem Münzensammeln anzufangen, dauert wieder lange.

Zudem könnt ihr euch wie erwähnt Items sichern.

Nach aktuellem Stand erscheinen die goldenen PokéStops zufällig, es ist also nicht immer derselbe Stop, den ihr besuchen müsst.

Die goldenen PokéStops sind ein interessanter Bonus im aktuellen Event. Gleichzeitig könnt ihr aber auch eine erhöhte Shiny-Chance für Flampion und Zebritz ausnutzen – die sind in der Wildnis unterwegs. Zudem könnt ihr durch das Tauschen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit an Glücks-Pokémon kommen. Ein spannendes Event also, und weitere folgen: Hier sind alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

