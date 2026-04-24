Pokémon GO: So nutzt ihr „Replay: GOgantischer“ morgen richtig – Tipps zum Event

In Pokémon GO startet das Event „Replay: GOgantischer“. Es bringt euch eine Chance auf Bisaflor, Glurak, Turtok und Gengar in ihrer Gigadynamax-Form.

Wann läuft das Event? Replay: Gogantischer startet am Samstag, den 25. April 2026, um 14:00 Uhr. Es läuft drei Stunden lang, bis 17:00 Uhr.

Der Titel Replay kommt daher, dass es bereits ein Event mit dem Titel Gogantischer gab. Gut möglich allerdings, dass ihr das damals verpasst habt oder noch nicht die nötigen Konter beisammen hattet, um die mächtigen Giga-Pokémon herauszufordern. Nun gibt es eine neue Chance für alle, die sich die vier Kanto-Monster noch in der Giga-Form sichern möchten.

Welche Pokémon erscheinen? Ihr trefft auf Gigadynamax-Bisaflor, -Glurak, -Turtok und -Gengar. Sie alle haben auch die Chance, als Shiny zu erscheinen. Diese ist allerdings nicht erhöht.

Das müsst ihr bedenken: Alle vier Monster gehören zu den Gigadynamax-Bossen, die aktuell die schwierigste Herausforderung in Pokémon GO darstellen. Sie alle erfordern viele Trainer, die sich ihnen gemeinsam stellen. Sucht euch also auf jeden Fall eine Gruppe, die verlässlich die richtigen Konter mitbringt und strategisch gegen die Monster antreten kann.

Video starten Pokémon GO: Über 800 Trainer kämpfen in Gigadynamax-Kampf Autoplay

Was sollte ich beim Kampf beachten?

Hier findet ihr einige Tipps, die ihr beim Gigadynamax-Event beachten solltet.

Erneut : Ihr braucht auf jeden Fall viele Trainer. Geht davon aus, dass ihr mindestens 10 Trainer, wenn nicht mehr braucht, außer ihr habt wirklich extrem starke Dyna- und Gigadynamax-Pokémon in petto. Je schwächer die Pokémon, umso mehr Trainer braucht ihr.

: Ihr braucht auf jeden Fall viele Trainer. Geht davon aus, dass ihr mindestens 10 Trainer, wenn nicht mehr braucht, außer ihr habt wirklich extrem starke Dyna- und Gigadynamax-Pokémon in petto. Je schwächer die Pokémon, umso mehr Trainer braucht ihr. Nutzt Königs-Zacian, Königs-Zamazenta, Endynalos: Diese drei Pokémon haben besondere Abenteuereffekte, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt damit die Angriffe, Defensive oder Dyna-Attacken-Level eurer kämpfenden Pokémon erhöhen.

Diese drei Pokémon haben besondere Abenteuereffekte, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt damit die Angriffe, Defensive oder Dyna-Attacken-Level eurer kämpfenden Pokémon erhöhen. Fern-Raids: Es ist möglich, über Fern-Raid-Pässe an Gigadynamax-Kämpfen teilzunehmen oder andere Spieler darüber einzuladen. Das ist eine gute Option, wenn euch lokal Mitspieler fehlen. Bedenkt allerdings, dass man für die Fern-Raid-Pässe Münzen einsetzen muss.

Es ist möglich, über Fern-Raid-Pässe an Gigadynamax-Kämpfen teilzunehmen oder andere Spieler darüber einzuladen. Das ist eine gute Option, wenn euch lokal Mitspieler fehlen. Bedenkt allerdings, dass man für die Fern-Raid-Pässe Münzen einsetzen muss. Nutzt Campfire: Über die Campfire-App könnt ihr Gruppen in der Nähe finden, die das Event spielen wollen.

Über die Campfire-App könnt ihr Gruppen in der Nähe finden, die das Event spielen wollen. Kämpft strategisch: Bedenkt, dass Dynamax-Kämpfe aus mehr bestehen, als nur Angriffen. Organisiert euch in eurer Gruppe gut und legt Rollen fest, wer für Schaden, und wer für Schutz und Heilung sorgt.

Bedenkt, dass Dynamax-Kämpfe aus mehr bestehen, als nur Angriffen. Organisiert euch in eurer Gruppe gut und legt Rollen fest, wer für Schaden, und wer für Schutz und Heilung sorgt. Spart euch Lade-Angriffe: In der Regel lohnt es sich, ausschließlich Sofort-Angriffe gegen die Bosse einzusetzen und so das Dyna-Meter zu laden. Lade-Angriffe ziehen meist nicht genug KP, brauchen dafür aber länger als schnelle Sofort-Attacken – Zeitverschwendung.

Welche Boni kann man bei Replay: Gogantischer ausnutzen?

Es gibt eine ganze Liste an Boni, die ihr während des Events nutzen könnt. Einer davon ist die Verfügbarkeit von Kämpfen: Ihr trefft an jeder Kraftquelle Gigadynamax-Pokémon. Darüber hinaus sind zusätzliche Kraftquellen aktiv, und sie erneuern sich häufiger.

Dazu kommen die folgenden Boni:

Das Limit für Dyna-Partikel wird auf 1.600 erhöht.

Ihr erhaltet die achtfache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen.

Gehen bringt die doppelte Menge an Dyna-Partikeln.

Die Lauf-Distanz für Partikel wird auf ein Viertel heruntergesetzt.

Ihr könnt bis zu drei Mal Spezial-Tauschen.

Das Fern-Raid-Limit wird von 10 auf 20 erhöht.

Welches der Pokémon fordert ihr heraus? Bisaflor, Glurak, Turtok, Gengar – oder keines von allen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und ansonsten gibt es diesen Monat noch den ein oder anderen Termin, den ihr euch merken solltet. Insbesondere die Rocket-Übernahme wird nochmal interessant, bevor es im Mai weitergeht. Wir zeigen euch hier, welche Events im April 2026 noch in Pokémon GO anstehen.