Pokémon GO verrät erste Infos zum globalen GO Fest 2025, macht ein Feuer/Wasser-Pokémon zum Star

Nachdem das Team von Pokémon GO alles Wichtige zu den lokalen Großveranstaltungen verraten hat, gibt es nun erste Infos zum globalen GO Fest 2025. MeinMMO verrät euch den wichtigen Termin, den sich Spieler des Mobile Games merken sollten.

Wann und wo läuft das globale Pokémon GO Fest 2025? Das weltweite Fest wird zwei Tage lang stattfinden. Da es sich an jeden Spieler von Pokémon GO richtet, kann man von jedem Ort aus teilnehmen, der das Mobile Game unterstützt.

Das globale Event findet an den folgenden 2 Tagen statt:

28. bis 29. Juni 2025

Parallel dazu finden drei lokale Events in Osaka, Jersey City und auch in Paris statt. Allerdings laufen die lokalen Events schon vorher ab. Das Schlusslicht bildet Paris mit dem 13. bis 15. Juni 2025.

Pokémon GO Fest 2025 – Alle wichtigen Infos zum weltweiten Event

Wie kann man teilnehmen? Um an dem globalen Event teilzunehmen, könnt ihr euch bis einschließlich zum 29. Juni 2025 ein Ticket: Pokémon GO Fest 2025: Global auf der offiziellen Seite sichern. Der Preis für diese Box beträgt 16,49 Euro.

In der Box sind folgende Gegenstände enthalten:

1x Ticket

5x Top-Beleber

5x Sonderbonbon

3x Premium-Kampf-Pass

Was gibt es für Belohnungen? Solltet ihr euch die Box bis zum 15. April 2025 kaufen, müsst ihr euch unbedingt zwischen dem 8. und 15. April 2025 einloggen. Denn dann habt ihr die Chance auf eine Begegnung mit Mähikel durch eine Begrenzte Forschung, die viele Trainer gerne hätten.

Doch der große Star des globalen Festes ist Volcanion. Es taucht zum ersten Mal in Pokémon GO auf und ist das einzige Taschenmonster, das gleichzeitig vom Typ Feuer und Wasser ist. Allerdings könnt ihr die Spezialforschung zum Pokémon mit anschließender Begegnung nur durchführen, wenn ihr euch das Event-Ticket aus der Box kauft.

Abseits davon könnt ihr an einer Spezialforschung teilnehmen, die sich auf Zacian und Zamazenta fokussiert. Damit bestätigen sich die Leaks der Data-Miner, die es im Vorfeld gab.

Sobald es weitere Informationen zum globalen Event gibt, lassen wir es euch sofort wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr an einem anderen Event teilnehmen, das Mitte März stattfinden wird. Hier habt ihr die Chance auf ein Kleptifux: Pokémon GO bringt euch ein neues Monster und dazu noch starke Boni